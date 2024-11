Serie B, tredicesima giornata: continua la marcia del Pisa

Bologna, 9 novembre 2024 – Continua lo scontro a distanza tra Pisa e Sassuolo per la testa della classifica, ma anche questa volta la distanza di 2 punti tra la squadra di Inzaghi e quella di Grosso è rimasta invariata, grazie alle vittorie di entrambe. Ritrova la vittoria il Modena dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro, a farne le spese è la Carrarese, che colleziona la sesta sconfitta in stagione. Succede di tutto al Rigamonti, con Charlys che regala la vittoria al Cosenza all’ultimo respiro. Nonostante la sconfitta, il Brescia rimane in piena zona playoff, ma attenzione a Bari e Catanzaro: con una vittoria (rispettivamente contro Salernitana e Reggiana, entrambe in trasferta), potrebbero agganciare la squadra di Maran all’ottavo posto. Il derby lombardo tra Mantova e Cremonese viene deciso dalla rete di Burrai.

Un Sassuolo chirurgico

Rischia tantissimo la squadra di Fabio Grosso, che riesce comunque a portare i tre punti a casa e a non perdere di vista il Pisa capolista: basta una fiammata di Laurienté al 58’ per decidere la sfida. Nel primo tempo è sicuramente il Sassuolo ad avere il controllo del gioco, e al 14’ sfiora il gol proprio con Armand Laurienté, e soltanto un intervento sulla linea di porta di Molina impedisce ai neroverdi di passare in vantaggio. Nel secondo tempo crescono i padroni di casa, ma appena prima dell’ora di gioco arriva il vantaggio degli ospiti grazie ancora al numero 45. Il Sudtirol prova subito a reagire, e al 64’ trova addirittura il pareggio con Odogwu, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Zaffaroni tenta il tutto per tutto inserendo Crespi e Mallamo, ma non riesce ad evitare la sconfitta.

Dilaga il Pisa

Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Filippo Inzaghi, che sembrano aver definitivamente superato il momento difficile dato dai due pareggi consecutivi: Tramoni, Lind e Angori regalano la vittoria a mister Inzaghi e gli permettono di arrivare alla sosta in testa. Fin dai primi minuti è il Pisa ad avere in mano la situazione, complice anche l’uscita dal campo al 23’ dell’uomo più pericoloso della Samp, Massimo Coda, a seguito di un infortunio. Nonostante i numerosi attacchi, però, il vantaggio dei padroni di casa arriva soltanto al 38’ grazie alla rete di Lind. Il secondo tempo vede sicuramente una Sampdoria più offensiva, ma al 52’ arriva il raddoppio dei padroni di casa grazie a Tramoni, dopo una bella progressione di Lind. La rete del 3-0 arriva all’85’, grazie al tiro preciso da fuori area di Angori.

Cauz e Palumbo riportano il Modena alla vittoria

Parte bene l’avventura di Mandelli sulla panchina degli emiliani: 2-0 alla Carrarese e tredicesimo posto in classifica, in attesa delle inseguitrici. Dopo un inizio sicuramente positivo per i padroni di casa, con Palumbo e Bozhanaj che sfiorano il vantaggio con un tiro da fuori, la partita rimane in equilibrio fino allo scadere del primo tempo, quando lo stesso Palumbo (che al 40’ aveva colpito un palo) scodella un pallone in aera di rigore sul quale si avventa Caldara. Il colpo di testa dell’ex centrale del Milan viene respinto da Bleve, e sulla respinta è bravo Cauz ad arrivare per primo, sbloccando il match. Nella ripresa, Zuelli colpisce una traversa al 60’, e sfiora il pareggio poco più avanti con Shpendi, sul quale è bravo a intervenire Gagno. La mazzata finale per gli ospiti arriva all’80’ grazie a Palumbo, che capitalizza alla perfezione un contropiede guidato da Caso.

Il Cosenza all’ultimo respiro

Partita folle quella che va in scena al Rigamonti, con gli ospiti che vengono agganciati al 90’ ma che trovano il vantaggio definitivo al 95’ grazie a Charlys. I lupi giocano un primo tempo eccezionale, chiudendo sul 2-0 dopo le reti di Massimo Zilli (34’) e Simone Mazzocchi (45+1’), quest’ultima su calcio di rigore. Nella ripresa, il Brescia attacca con più aggressività, ma soltanto al 77’ i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze. Nei successivi 13 minuti i lombardi provano a trovare il pareggio, ma Micai sbarra la trada a Borrelli. Al 90’, però, la pressione dei biancazzurri dà i suoi frutti, con Bianchi che supera di testa Micai e riporta la sfida in pareggio. Le due squadre sembrano destinate a tornare negli spogliatoi con un punto a testa, ma al 95’ il pallone arriva sui piedi di Charlys dopo un intervento di testa di Adorni: il brasiliano si coordina alla perfezione e con un destro al volo sul primo palo riporta il Cosenza in vantaggio: 2-3 il risultato finale.

Il Mantova di misura

Basta un gol per decidere il derby tra Mantova e Cremonese, con Burrai che al 59’ interrompe il digiuno dei biancorossi dopo oltre tre gare e mezzo e restituisce una vittoria ai padroni di casa dopo un mese e mezzo. L’unica azione pericolosa del primo tempo è la traversa di Trimboli all’ottavo minuto con una botta da fuori area, mentre nel secondo tempo la prima vera occasione arriva al 58’, con Bragantini che sbaglia davanti a Fulignati. Un minuto dopo, però, arriva il vantaggio del Mantova grazie a Burrai, che dal limite dell’area batte l’estremo difensore della Cremonese sul secondo palo. Al 60’ gli ospiti sfiorano il pareggio, mentre la squadra di Possanzini ha la chance per chiudere la partita al 65’, con Fiori che, però, non riesce ad inquadrare la porta. Il risultato, quindi, rimane invariato fino al termine della sfida, con la Cremonese che chiude in 10 uomini a seguito della doppia ammonizione (rimediata in tre minuti) di Locoshvili. La Cremonese resta al quinto posto a quota 18 punti, mentre il Mantova si trova in nona posizione con due lunghezze in meno.