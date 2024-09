Serie B, il Brescia travolge il Frosinone, piange il Mantova. Un punto per la Cremonese

Estasi Brescia, delusione Mantova, rammarico Cremonese. Il sabato delle tre lombarde di Serie B può essere sintetizzato in questo modo al termine di una quinta giornata che ha fatto sventolare in alto la bandiera delle Rondinelle. La squadra di Maran, infatti, è la protagonista dell’impresa di giornata, grazie al rotondo 4-0 (7' e 19' pt Juric; 35' pt Olzer; 38' st su rigore Moncini) inflitto ad una delle pretendenti più accreditate alla promozione come il Frosinone.

Brescia

I gialloazzurri non sono certo partiti secondo le attese della vigilia, ma il successo dei biancazzurri merita comunque la massima attenzione sia per la prestazione autoritaria e sempre propositiva di Bisoli e compagni, sia per i primi gol italiani di Juric, che ha dimostrato di poter offrire un contributo significativo all’attacco bresciano. Sin dai primi minuti il match del “Rigamonti” si è trasformato in un monologo della compagine di mister Maran, che dopo l’uno/due iniziale del croato ha controllato la reazione dei ciociari ed ha ipotecato il successo prima dell’intervallo con il tris di Olzer. Nella ripresa il copione della gara non è cambiato e nel finale il gol del rientrante Moncini su rigore ha sancito il definitivo poker vincente che consente al Brescia di cullare dolci sogni.

Mantova

Ritorno in campo amaro, invece, per il Mantova. La squadra di Possanzini si è arresa 2-0 (31’ pt Lella; 44’ st Mantovani) a Bari, dove i Galletti, con un gol per tempo, sono riusciti a conquistare la prima vittoria in campionato. I virgiliani in avvio hanno cercato di contrastare la pressione dei padroni di casa, ma, con il passare dei minuti, hanno finito per arretrare il raggio della propria azione. Decisivo si è rivelato il gioco aereo, con Lella che al 31’ anticipa tutti di testa a sblocca e il risultato e con Mantova che, al 44’ della ripresa, sempre su azione susseguente a calcio d’angolo, spegne definitivamente le speranze di rimonta degli ospiti (rimasti in dieci al 36’ per l’espulsione di Trimboli) che, pur cercando di rendersi pericolosi, non sono mai riusciti a superare l’attenta difesa pugliese.

Cremonese

Bicchiere mezzo vuoto, infine, per la Cremonese, che termina 1-1 (34’ pt Collocolo; 20’ st Hristov) la sfida dei quartieri alti con lo Spezia. La squadra di Stroppa davanti al suo pubblico parte con grande attenzione e cerca di costringere i liguri sulla difensiva. Le buone trame dei grigiorossi ricevono il premio desiderato al 34’, quando una sventola di Collocolo trafigge Gori per il vantaggio che accompagna al riposo la Cremonese. I bianconeri, comunque, non intendono arrendersi e nella ripresa partono con determinazione all’inseguimento dei grigiorossi. Dopo un palo colpito in avvio, gli ospiti raggiungono così al pari al 20’ con Hristov, che di testa anticipa tutti e sigla la rete del definitivo pareggio. I grigiorossi cercano di tornare in vantaggio, ma, a questo punto, il punteggio non cambia più sino al termine e sancisce la divisione della posta in palio tra le due ambiziose contendenti.