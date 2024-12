Serie B, Carrarese straripante contro il Cesena: finisce 2-0

Carrara, 29 dicembre 2024 – La Carrarese si conferma una schiacciasassi allo stadio dei Marmi dove mette sotto anche il Cesena con grande autorevolezza. Calabro sceglie la versione più offensiva della sua squadra aggiungendo Cherubini là davanti a Shpendi e Finotto. Il Cesena risponde con un 3-5-2 classico con a sorpresa i due olandesi contemporaneamente in campo in attacco. Ne esce un primo tempo piuttosto bloccato con una lunga fase di studio. L’unico sussulto lo provoca all’8’ una bella sventagliata in profondità di Cicconi per Finotto che tenta di scartare il portiere in uscita senza riuscirci.

Gli azzurri prendono progressivamente il comando del gioco e dopo un tiro dal limite poco convinto di Giovane (30’) costruiscono al 36’ una palla gol colossale: azione insistita di Cherubini che dopo due tiri ribattuti crossa dal fondo per Shpendi che solo sul secondo palo incredibilmente di testa colpisce in pieno il legno. Prima del riposo ci prova col mancino anche Cicconi ma para a terra Klinsmann (40’). All’intervallo Calabro lascia nello spogliatoio uno opaco Finotto per Panico e toglie anche l’ammonito Schiavi per Zuelli.

Gli apuani passano dopo appena un minuto con Cherubini che imbecca in area Giovane il cui centro trova Boauh ben appostato al centro. E’ un avvio arrembante dei padroni di casa che sfiorano anche il raddoppio con un paio di azioni non finalizzate a dovere. Mignani prova il tutto per tutto inserendo la terza punta Kargbo. E’ l’altro nuovo entrato Adamo, però, a scaldare per la prima volta i pugni di Bleve (57’). Al 65’ Cicconi sfiora ancora l’eurogol con un sinistro al volo su corner ma stavolta Klismann gli risponde da campione. Al 74’ la Carrarese riparte in contropiede addirittura in 4 contro 2 ma Panico sceglie di far tutto da solo e il portiere gli nega il gol.

Il raddoppio è solo rimandato perché Cherubini d’esterno al 77’ smarca in area Shpendi che stavolta non fallisce la conclusione ravvicinata. C’è solo una squadra in campo e i marmiferi rischiano di dilagare. All’81’ in contropiede sia Zuelli che Panico graziano il Cesena. Nel recupero Klinsmann salva ancora la sua porta a tu per tu con Cherubini.

Il tabellino

CARRARESE 2 – CESENA 0

Carrarese (3-4-1-2): Bleve; Coppolaro (78’ Zanon), Oliana, Imperiale; Bouah, Schiavi (46’ Zuelli), Giovane (70’ Capezzi), Cicconi; Shpendi (86’ Cerri), Cherubini; Finotto (46’ Panico). A disp. Chiorra, Motolese, Belloni, Maressa, Falco, Cherubini, Palmieri, Capello. All. Calabro.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Francesconi (67’ Berti), Mendicino (76’ Calo), Bastoni (55’ Kargbo), Celia (55’ Adamo); Tavsan, Van Hooijdonk (67’ Antonucci). A disp. Pisseri, Chiarello, Donnarumma, Saber, Ciofi, Piacentini, Pieraccini. All. Mignani. Arbitro: Perri di Roma; assistenti Ceolin di Treviso e Trasciatti di Foligno; quarto ufficiale Dini di Città di Castello; var Minelli di Varese; avar Pagnotta di Nocera Inferiore. Marcatori: 46’ Boauh (C), 77’ Shpendi (C). Note: spettatori 3813 per un incasso di 47622 euro; angoli 6-5; ammoniti Schiavi, Bastoni, Oliana, Giovane, Coppolaro, Zuelli, Francesconi, Shpendi; recupero 2’ e 3’.