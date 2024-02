Colpi di mercato alla sirena. Cremonese, addio Okereke. Il Brescia si tiene Cistana

Siamo arrivati alle ultime ore del mercato invernale e le squadre di Serie B sono impegnate in numerose trattative per completare il loro "mosaico". Un discorso che vale a buon diritto per la Cremonese, che ha messo a segno diverse operazioni, ma è ancora alla ricerca della desiderata chiusura del cerchio. La società grigiorossa è stata molto attiva e, accanto ad alcuni "accordi minori" come quelli che hanno portato Nardi al Benevento e Tenkorang al Foggia, ha salutato ufficialmente Valeri, che è finito ai margini (per i noti problemi legati al mancato rinnovo) dall’estate ed ora giocherà la seconda parte della stagione nel Frosinone, prima di approdare, con l’inizio della prossima stagione, alla Lazio.

Se l’addio dell’esterno sembrava quasi scritto, non altrettanto si può dire di quella che, salvo nuovi colpi di scena dell’ultima ora, dovrebbe essere la sorpresa della sessione di gennaio del calcio mercato. In effetti la Cremonese ha visto partire anche Okereke, che giocherà i prossimi mesi in serie A in prestito al Torino. L’attaccante nigeriano non sta vivendo una grande stagione e l’avventura con i granata potrebbe essere quella giusta per restituirgli entusiasmo e convinzione.

Alla Cremonese rimane quindi il compito di occupare il posto lasciato libero da Okereke nell’attacco a disposizione di mister Stroppa. Una scelta che sarebbe già caduta su Caso del Frosinone. Le due società sono d’accordo, ma il giocatore, che pure non sta trovando spazio con Di Francesco, non ha espresso il suo assenso, frenato dal desiderio di non scendere in B. Saranno decisive queste ultime ore, così come lo saranno per definire il mercato di un Brescia che pare avere adottato la linea che mira a proseguire con il gruppo attualmente a disposizione di mister Maran.

In attesa di vedere se prima del gong riuscirà ad arrivare l’esterno sinistro tanto desiderato (Stramaccioni dalla Juventus Under 23?), la difesa resta il reparto al centro dell’attenzione e, in questo caso, l’acquisto più importante le Rondinelle potrebbero averlo già in casa. In effetti, dopo il "gelo" delle scorse settimane il presidente Cellino e Cistana dovrebbero essere riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo, una scelta che potrebbe venire ufficializzata già nelle prossime ore e che farebbe felice tutto l’ambiente biancazzurro. Se poi, a fil di sirena, il sodalizio di via Solferino decidesse di inserire un altro centrale in un pacchetto arretrato assai ridotto, la gioia per i tifosi bresciani sarebbe doppia…