Serie B, decima giornata: uno stoico Frosinone ferma il Pisa, vincono Samp e Catanzaro

Milano, 27 ottobre 2024 – Una domenica di Serie B che regala risultati più che inaspettati, è il caso di Frosinone-Pisa, sfida terminata 0-0 con i padroni di casa che hanno resistito in dieci uomini per 85 minuti più recupero. I ciociari portano così a casa un punto d'oro, interrompendo la striscia di due sconfitte consecutive. Nelle altre due sfide la Sampdoria vince, di misura, in casa contro il Mantova. Mentre ha vita più facile il Catanzaro che ne rifila tre al Sudtirol con Iemmello protagonista con una doppietta. Si chiude, dunque, il decimo turno di Serie B in vista dell'infrasettimanale che si giocherà tra martedì e mercoledì. Ripercorriamo le tre sfide di questa domenica

Il Frosinone tiene botta e ferma il Pisa

Pronti, via e la sfida dello Stirpe si mette malissimo per i padroni di casa che, dopo appena cinque giri d'orologio, salutano per espulsione l'attaccante venezuelano Cichero che interviene in modo scomposto sul portiere nerazzurro Semper. Non proprio l'esordio che sperava il classe 2006. La squadra di Greco non si butta giù e, anzi, si compatta cercando di portare a casa il risultato senza concedere nulla agli avversari che, nei primi 45 minuti, faticano a trovare spazi. Al 60’ Bonfanti si vede annullato un gol per un fallo in attacco di Piccinini su Monterisi, poi è lo stesso numero 9 a non riuscire a dare forza al destro e a battere Cerofolini. Il Pisa prova a uscire sul lungo, ma il tempo è amico del Frosinone che non si perde d'animo e tiene botta. Finisce 0-0 tra Frosinone e Pisa.

Alla Samp basta Kasami per battere il Mantova

Al Ferraris meglio la Sampdoria in avvio con Tutino e Romagnoli: il primo impegna Festa, il secondo centra il palo. L'unica chance per il Mantova arriva allo scadere della prima frazione con un doppio intervento di Vismara che chiude la porta a Burrai prima e De Benedetti poi. Nella ripresa, dopo un primo quarto d’ora senza squilli, ecco la Samp che la sblocca. È Kasami a trovare l’angolino, ben servito da Tutino. Il Mantova si riversa in avanti, ma le occasioni latitano. La Sampdoria spreca il colpo del ko con Tutino e Coda, ma non c'è da rammaricarsi perché finisce 1-0 per i padroni di casa.

Doppio Iemmello e Pontisso fanno volare il Catanzaro

Basta un tempo al Catanzaro per archiviare la pratica Sudtirol. A sbloccare la partita ci pensa Pontisso, già dopo 5’, bravo a incornare dopo una sponda di Bonini. Poi sale in cattedra il capitano Iemmello che prima raddoppia con un destro all'incrocio imprendibile per chiunque, poi si presenta sul dischetto a 5 minuti dall'intervallo e non sbaglia. Doppietta per lui e risultato già in ghiaccio alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Sudtirol ci prova, ma non riesce mai a rientrare in partita o a creare grandi occasioni. Finisce 3-0 per il Catanzaro che torna a vincere dopo quasi due mesi.