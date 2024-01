Il Como guarda al Psg. Suggestione Cher Ndour

Eddie Salcedo e Corentin Loukamia sono ufficialmente due giocatori del Lecco e sono a completa disposizione di mister Emiliano Bonazzoli. Per far "compagnia" a Novakovich là nel reparto avanzato, il Lecco ha ingaggiato dall’Inter Eddie Salcedo, una punta centrale che però è in grado di ricoprire un po’ tutti i ruoli offensivi.

Il ventiduenne italo colombiano, acquistato dall’Inter nel 2018, ha incominciato a farsi notare nelle file della Primavera nerazzurra, dove ha collezionato 31 presenze e 13 gol. Salcedo è poi stato ceduto in prestito al Verona, col quale ha fatto il suo esordio in A collezionando 40 presenze e 4 gol. Nella stagione 2022/23 ha giocato solo 12 volte con lo Spezia in A prima di approdare a Bari, ritornare al Genoa e, ad inizio stagione, all’Eldense nella B spagnola, 35 presenze e 6 gol. E’ stato ufficializzato ieri anche l’arrivo in bluceleste di Corentin Louakima, terzino destro francese di origini congolesi classe 2003 prelevato alla Roma dove ha giocato 62 volte con la Primavera 1 segnando 5 gol e vincendo una Coppa Italia di categoria. Si è invece complicata, proprio sul più bello, la trattativa per portare a Lecco il regista Ndoj dal Brescia. Sul fronte Como da segnalare il pressing della società lariana nei confronti dell’attaccante del Milan Luka Romero (classe 2004), giocatore prelevato in estate dalla Lazio ma che ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Pioli. Anche il DS Ludi ha confermato la trattativa col giovane italo-argentino, con Fabregas che avrebbe telefonato a Romero per provare a convincerlo a trasferirsi in un Como deciso a voler provare seriamente la scalata verso la serie A. L’ultimo nome sul taccuino degli uomini di mercato del Como è invece il centrocampista classe 2004 Cher Ndour di proprietà del Paris Saint-Germain, col quale ha debuttato (con gol) in coppa di Francia e anche in Ligue 1. Il gioiellino, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta è chiuso da altri talenti nel club parigino, è conteso tra Como, Palermo (in vantaggio), la Sampdoria e il Brescia, come riportato anche dai media transalpini, e arriverebbe con la formula del prestito.

