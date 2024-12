Serie B, 17esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Bologna, 13 dicembre 2024 – Inizierà col botto la diciassettesima giornata di Serie B, con Pisa – Bari che è a tutti gli effetti una sfida spartiacque: la squadra di Longo, infatti, si trova al quarto posto in classifica, a 9 punti di distacco dallo Spezia al terzo posto e a 10 dai nerazzurri al secondo. La sfida di domani, quindi, è a tutti gli effetti l’ultima spiaggia per il Bari: in caso di sconfitta, il Pisa andrebbe a +13 sui pugliesi, che, salvo colpi di scena, direbbero addio al sogno qualificazione diretta. D’altro canto, il Pisa deve mantenere un ritmo praticamente perfetto se non vuole rischiare di far scappare il Sassuolo e di farsi superare dallo Spezia. I bianconeri scenderanno in campo sabato alle 17:15 al Ferraris contro la Sampdoria, in un derby ligure che vede la Samp fresca del cambio in panchina. Nel corso di questa settimana, infatti, Sottil ha fatto le valigie e al suo posto è arrivato Semplici, perciò la sfida contro la terza forza della Serie BKT sarà il primo test per l’ex allenatore del Cagliari e proprio dello Spezia, che ha guidato fino al giugno del 2023. Il Sassuolo giocherà sabato alle 15 contro il Frosinone: gli uomini di Grosso sono praticamente una macchina perfetta, come dimostra anche il 5-1 rifilato alla Sampdoria nella scorsa uscita, ma il Frosinone è reduce due vittorie consecutive, che gli hanno permesso di abbandonare l’ultimo posto della classifica e di riacquistare un po’ di fiducia. Greco e i suoi domani cercheranno di fare lo sgambetto al Sassuolo per caricarsi ancora di più. Alla stessa ora andranno in scena anche Cesena – Cosenza, Reggiana – Modena e Sudtirol – Mantova, mentre il palinsesto della domenica vedrà tre partite alle 15 (Brescia – Carrarese, Cittadella – Cremonese e Palermo – Catanzaro) e una alle 17:15, ovvero Salernitana – Juve Stabia.

Il programma delle gare e dove vederle

Pisa – Bari: venerdì 13 dicembre, ore 20:30; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Cesena – Cosenza: sabato 14 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Reggiana – Modena: sabato 14 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Frosinone – Sassuolo: sabato 14 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Sudtirol – Mantova: sabato 14 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Sampdoria – Spezia: sabato 14 dicembre, ore 17:15; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Brescia – Carrarese: domenica 15 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Cittadella – Cremonese: domenica 15 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Palermo – Catanzaro: domenica 15 dicembre, ore 15:00; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Salernitana – Juve Stabia: domenica 15 dicembre, ore 17:15; diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Probabili formazioni

Pisa – Bari

Pisa (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Angori; Arena, Moreo; Lind. All. Inzaghi.

Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Obaretin, Simic; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Falletti; Lasagna, Novakovich. All. Longo.

Cesena – Cosenza

Cesena (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Adamo, Bastoni, Calò, Donnarumma; Antonucci, Berti; Shpendi. All. Mignani.

Cosenza (3-5-2): Micai; Venturi, Camporese, Caporale; Ricciardi, Florenzi, Kouan, Kourfalidis, Ricci; Mazzocchi, Zilli. All. Alvini.

Reggiana – Modena

Reggiana (4-4-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Marras, Sersanti, Reinhart, Portanova; Vergara, Pettinari. All. Viali.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz; Beyuku, Santoro, Gerli, Idrissi; Caso, Palumbo; P. Mendes. All. Mandelli.

Frosinone – Sassuolo

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono A., Barcella, Cichella, Begic, Marchizza; Ambrosino, Canotto. All. Greco.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Boloca, Obiang; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso.

Sudtirol – Mantova

Sudtirol (3-4-2-1): Drago; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Rover, Arrigoni, Kurtic, Molina; Tait, Casiraghi; Odogwu. All. Castori.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Muroni, Burra; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. All. Possanzini

Sampdoria – Spezia

Sampdoria (3-4-1-2): Silvestri; Veroli, Riccio, Venuti; Depaoli, Yepes, Kasami, Ioannou; Pedrola, Tutino; Coda. All. Semplici.

Spezia (3-5-2): Gori; Bertola, Hristov, Wisniewski; Mateju, Candelari, Sa. Esposito, Nagy, Elia; Soleri, P. Esposito. All. D'Angelo.

Brescia – Carrarese

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi; Moncini, Borrelli. All. Bisoli.

Carrarese (3-4-1-2): Bleve; Guarino, Illanes, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Giovane, Shpendi; Cerri. All. Calabro

Cittadella – Cremonese

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Negro, Angeli; Carissoni, Amatucci, Branca, Tronchin, Masciangelo; Pandolfi, Magrassi. Allenatore: Del Canto.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. Allenatore: Stroppa.

Palermo – Catanzaro

Palermo (4-3-3): Desplaches, Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco. All. Dionisi

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Antonini, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pontisso, Petricicone, Pompetti, Ceresoli; Biasci, Iemmello. All. Caserta

Salernitana – Juve Stabia

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Ferrari Yaroszynski; Ghiglione, Amatucci, Soriano, Stojanovic; Verde, Tongya; Wlodarczyk. All. Colantuono.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Fortini, Leone, Buglio, Floriani; Candellone, Piscopo; Adorante. All. Pagliuca.

Le designazioni arbitrali:

Pisa – Bari: arbitro Massimi, assistenti Cortese e Votta, IV Ufficiale Lovison, VAR Maresca, AVAR Muto

Cesena – Cosenza: arbitro Galipò, assistenti Ricciardi e Votta, IV Ufficiale Mazzoni, VAR Nasca, AVAR Longo

Frosinone – Sassuolo: arbitro Massa, assistenti Palermo e Di Giacinto, IV Ufficiale Gemelli, VAR Di Paolo, AVAR Pagnotta

Reggiana – Modena: arbitro Crezzini, assistenti Raspollini e Vigile, IV Ufficiale Cerbasi, VAR Volpi, AVAR Maresca

Sudtirol – Mantova: arbitro Cosso, assistenti Barone e Trasciatti, IV Ufficiale Drigo, VAR Maggioni, AVAR Gariglio

Sampdoria – Spezia: arbitro Aureliano, assistenti Mastrodonato e Laudato, IV Ufficiale Calzavara, VAR Camplone, AVAR Paganessi

Brescia – Carrarese: arbitro Monaldi, assistenti Cipressa e Monaco, IV Ufficiale Restaldo, VAR Miele, AVAR Meraviglia

Cittadella – Cremonese: arbitro Marcenaro, assistenti Passeri e Giuggioli, IV Ufficiale Renzi, VAR Di Martino, AVAR Pezzuto

Palermo – Catanzaro: arbitro Dionisi, assistenti Lombardo e Belsanti, IV Ufficiale Nigro, VAR Baroni, AVAR Di Vuolo

Salernitana – Juve Stabia: arbitro Ghersini, assistenti D’Ascanio e Emmanuele, IV Ufficiale Silvestri, VAR Minelli, AVAR Nasca

La classifica

Sassuolo 37, Pisa 34, Spezia 33, Bari 24, Cremonese 24, Cesena 22, Juve Stabia 22, Palermo 21, Catanzaro 20, Brescia 19, Carrarese 19, Reggiana 18, Mantova 18, Modena 17, Sampdoria 17, Salernitana 17, Cosenza 16, Frosinone 16, Sudtirol 13, Cittadella 13