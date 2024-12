Serie B, le partite della 19esima giornata: formazioni, orari e dove vederle

Bologna, 24 dicembre 2024 – Il 26 dicembre andrà in scena la diciannovesima giornata di Serie B, che sarà ricca di scontri diretti importantissimi, sia per quanto riguarda le zone alte della classifica che per la corsa salvezza. Il boxing day, infatti, si aprirà con lo scontro al vertice tra Pisa e Sassuolo, in programma giovedì 26 dicembre alle 12:30 all’Arena Garibaldi. A seguito della sconfitta rimediata al Braglia contro il Modena, i nerazzurri si sono allontanati dal Sassuolo, che, nel frattempo, ha sconfitto il Palermo. Per questo, la sfida tra queste due compagini assume ancora più rilievo: qualora il Sassuolo dovesse vincere, infatti, staccherebbe il Pisa di ben nove lunghezze, escludendolo, di fatto, dalla corsa per il titolo. Per Inzaghi e i suoi, quindi, questa sfida diventa fondamentale per rilanciarsi anche in ottica titolo, e per evitare di scivolare al terzo posto. Insieme ai nerazzurri, a quota 37, c’è lo Spezia, che alle 15 sarà impegnato contro il Mantova. La squadra di D’Angelo è reduce dal successo esterno contro il Catanzaro, che gli ha permesso di agganciare il secondo posto. In questo turno, i liguri affronteranno il Mantova che ha ritrovato la vittoria la scorsa giornata contro il Frosinone. Sempre alle 15 si giocheranno anche Frosinone – Salernitana, Sudtirol – Cittadella, Brescia – Modena, Reggiana – Juve Stabia, Cosenza – Catanzaro e il secondo big match di giornata: Cesena - Cremonese. Alle 18 al Barbera sarà la volta di Palermo – Bari, due squadre in crisi che hanno l’obbligo di rilanciarsi, mentre il posticipo vedrà contrapposte Sampdoria e Cremonese.

Il programma delle gare e dove vederle

Pisa – Sassuolo: giovedì 26 dicembre, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Spezia – Mantova: giovedì 26 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Frosinone – Salernitana: giovedì 26 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Sudtirol – Cittadella: giovedì 26 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Brescia – Modena: giovedì 26 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Reggiana – Juve Stabia: giovedì 26 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Cesena – Cremonese: giovedì 26 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Cosenza – Catanzaro: giovedì 26 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Palermo – Bari: giovedì 26 dicembre, ore 18:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Sampdoria – Carrarese: giovedì 26 dicembre, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”

Probabili formazioni

Pisa - Sassuolo

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Piccinini, Touré, Marin, Beruatto; Moreo, Tramoni; N. Bonfanti. All. F. Inzaghi.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Obiang, Boloca; Berardi, Pierini, Laurienté. All. Grosso.

Spezia – Mantova

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, Nagy, Salvatore Esposito, Bandinelli, Elia; Francesco Pio Esposito, Kolak. All. D’Angelo.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini, Aramu Fiori; Mensah. All. Possanzini.

Frosinone – Salernitana

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; Oyono J. Gelli, Darboe, Begic, Oyono A.; Partipilo, Ambrosino. All. Greco.

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Velthuis; Stojanovic, Tongya, Amatucci, Ghiglione; Soriano, Braaf; Simy. All. Colantuono.

Sudtirol – Cittadella

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Molina, Praszelik, Arrigoni, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Odowgu. All. Castori.

Cittadella (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Piccinini, D'Alessio; Carissoni, Tronchin, Casolari, Branca, Masciangelo; Vita; Pandolfi. All. Dal Canto.

Brescia – Modena

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Bertagnoli, Corrado; Borrelli, Moncini. All. Bisoli

Modena (3-4-2-1): Gagno; Zaro, Cauz, Dellavalle; Magnino, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes. All. Mandelli.

Reggiana – Juve Stabia

Reggiana (4-1-4-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart; Marras, Sersanti, Portanova, Vergara; Pettinari. All. Viali.

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini; Piscopo, Candellone; Adorante. All. Pagliuca.

Cesena – Cremonese

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Francesconi, Calò, Donnarumma, Berti; Tavsan, Antonucci. All. Mignani.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Milanese, Sernicola; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

Cosenza – Catanzaro

Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Mauri, Kourfalidis, Ricci; Rizzo Pinna, Mazzocchi; Strizzolo. All. Alvini.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Ceresoli; Iemmello, Biasci. All. Caserta.

Palermo – Bari

Palermo (4-3-3): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni, Lund; Di Mariano, Segre, Ranocchia; Le Douaron, Henry, Verre. All. Dionisi.

Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Benali, Lella, Dorval; Falletti; Lasagna, Novakovich. All. Longo.

Sampdoria – Carrarese

Sampdoria (3-4-1-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Ricci, Bellemo, Ioannou; Benedetti; Coda, Tutino. All. Semplici.

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Zanon, Illanes, Oliana; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Shpendi, Cherubini; Cerri. All. Calabro.

Le designazioni arbitrali

Pisa – Sassuolo: arbitro Abisso, assistenti Di Iorio e Cipressa, IV Ufficiale De Angeli, VAR Mazzoleni, AVAR Di Martino

Brescia – Modena: arbitro Zufferli, assistenti Votta e Catallo, IV Ufficiale Zago, VAR Nasca, AVAR Baroni

Cesena – Cremonese: arbitro Ghersini, assistenti Cipriani e Arace, IV Ufficiale Maccarini, VAR Meraviglia, AVAR Di Vuolo

Cosenza – Catanzaro: arbitro Aureliano, assistenti Scatragli e Galimberti, IV Ufficiale Angelillo, VAR Paterna, AVAR Muto

Frosinone – Salernitana: arbitro Pezzuto, assistenti Scarpa e Regattieri, IV Ufficiale Vergaro, VAR Marini, AVAR Volpi

Reggiana – Juve Stabia: arbitro Tremolada, assistenti Lombardo e Miniutti, IV Ufficiale Andreano, VAR Maggioni, AVAR Pagnotta

Spezia – Mantova: arbitro Arena, assistenti Passeri e Belsanti, IV Ufficiale D’Eusanio, VAR Serra, AVAR Gualtieri

Sudtirol – Cittadella: arbitro Chiffi, assistenti Vigile e Ricciardi, IV Ufficiale Maccorin, VAR Camplone, AVAR Paganessi

Palermo – Bari: arbitro Sozza, assistenti Preti e Cavallina, IV Ufficiale Gemelli, VAR Di Paolo, AVAR Minelli

Sampdoria – Carrarese: arbitro Prontera, assistenti D’Ascanio e Emmanuele, IV Ufficiale Andeng, VAR Gariglio, AVAR Longo