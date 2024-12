Serie B, le partite della ventesima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Bologna, 28 dicembre 2024 – Archiviato il Boxing day, la Serie B torna subito in campo per il ventesimo turno di campionato. Aprirà la giornata lo scontro tra Cremonese e Brescia, in programma alle 12:30 allo Zini: i grigiorossi sono reduci dalla vittoria nel big match contro il Cesena, la prima dopo una sconfitta e due pareggi, che gli ha permesso di rilanciarsi in classifica. Alle 15 scenderanno in campo Spezia e Sassuolo. I primi giocheranno in trasferta contro un Bari che non riesce più a vincere, come dimostrano i tre k.o. consecutivi, mentre i secondi ospiteranno il Cosenza, reduce dal pareggio all'ultimo respiro nel derby contro il Catanzaro. Alla stessa ora, andranno in scena anche Modena – Sudtirol, Mantova – Reggiana e Carrarese – Cesena. Catanzaro – Salernitana, Cittadella – Palermo e Juve Stabia – Frosinone, invece, sono in programma per le 17:15. Alle 19:30 la Serie B saluterà il 2024 con Sampdoria – Pisa: da un lato ci sono i blucerchiati di Semplici, che nell'ultima gara hanno racimolato un punto contro la Carrarese, e dall'altra ci sono i nerazzurri di Inzaghi, che si sono portati nuovamente a tre lunghezze di distacco dal Sassuolo dopo la vittoria nell'ultima giornata.

Il programma delle gare e dove vederle

Cremonese – Brescia: domenica 29 dicembre, ore 12:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Modena – Sudtirol: domenica 29 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Bari – Spezia: domenica 29 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Sassuolo – Cosenza: domenica 29 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Mantova – Reggiana: domenica 29 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Carrarese – Cesena: domenica 29 dicembre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Catanzaro – Salernitana: domenica 29 dicembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Cittadella – Palermo: domenica 29 dicembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Juve Stabia – Frosinone: domenica 29 dicembre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Sampdoria – Pisa: domenica 29 dicembre, ore 190: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”;

Probabili formazioni

Cremonese – Brescia

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Milanese, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmannn, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi; Moncini, Borrelli. All. Bisoli.

Modena – Sudtirol

Modena (3-4-2-1): Sassi; Dellavalle, Zaro, Cauz; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Caso, Gliozzi; Mendes. All. Mandelli.

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Kaouakibi, Pietrangeli, Kofler; Rover, Molina, Mallamo, Arrigoni, Casiraghi; Zedalka, Odogwu. All. Castori.

Bari – Spezia

Bari (3-4-1-2): Radunovic; Obaretin, Simic, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Sibilli; Lasagna, Novakovich. All.: Longo.

Spezia (3-5-2): Gori; Mateju, Wisniewski, Bertola; Elia, Salvatore Esposito, Nagy, Degli Innocenti, Reca; Colak, Pio Esposito. All. D’Angelo.

Sassuolo – Cosenza

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Ghion, Boloca; Pierini, Moro, Laurienté. All. Grosso.

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Caporale, Sgarbi, Venturi; D'Orazio, Lima Pontes, Kouan, Ricciardi; Kourfalidis; Pinna, Mazzocchi. All. Alvini.

Mantova – Reggiana

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Cella, Bani; Muroni, Burrai; Bragantini, Aramu, Fiori; Mensah. All. Possanzini.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Vergara, Portanova; Gondo. All. Viali.

Carrarese – Cesena

Carrarese (3-5-2): Bleve; Illanes, Oliana, Imperiale; Zanon, Giovane, Nicolas Schiavi, Zuelli, Cicconi; Cerri, Finotto. All. Calabro.

Cesena(3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Prestia, Curto; Celia, Adamo, Calò, Francesconi, Berti; Antonucci, Kargbo. All. Mignani.

Catanzaro – Salernitana

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamiglio, Bonini; Compagnon, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Situm; Pittarello, Iemmello. All. Caserta.

Salernitana (3-5-1-1): Sepe; Velthuis, Ferrari, Ruggeri; Stojanovic, Amatucci, Soriano, Tongya, Jaroszinsky; Hrustic; Wlodarczik. All. Colantuono.

Cittadella – Palermo

Cittadella (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Amatucci, Casolari, Tronchin, Masciangelo; Vita; Pandolfi. All. Dal Canto.

Palermo (3-5-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Gomes, Ranocchia, Segre, Lund; Brunori, Le Douaron. All. Dionisi.

Juve Stabia – Frosinone

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Rocchetti, Buglio, Leone, Fortini; Pierobon, Adorante; Candellone. All. Pagliuca.

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Lusuardi, Monterisi, Biraschi; J. Oyono, Gelli, Darboe, Begic , A. Oyono; Tsadjout, Partipilo. All. Greco.

Sampdoria – Pisa

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Veroli, Meulensteen, Riccio; Ioannou, Ricci, Vieira, Bellemo, Venuti; Tutino, Coda. All. Semplici.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Angori, Marin, Piccinini, Touré; Tramoni, Moreo; Lind. All. Inzaghi.

Le designazioni arbitrali

Cremonese – Brescia: arbitro Rutella, assistenti Cortese e Scarpe, IV Ufficiale Gauzolino, VAR Camplone, AVAR Paganessi.

Bari – Spezia: arbitro Pairetto, assistenti Fontemurato e Bitonti, IV Ufficiale Castellone, VAR Chiffi, AVAR Volpi.

Carrarese – Cesena: arbitro Perri, assistenti Ceolin e Trasciatti, IV Ufficiale Dini, VAR Minelli, AVAR Pagnotta.

Mantova – Reggiana: arbitro Monaldi, assistenti Tolfo e Niedda, IV Ufficiale Frasynyak, VAR Di Martino, AVAR Muto.

Modena – Sudtirol: arbitro Scatena, assistenti Imperiale e Giuggioli, IV Ufficiale Diop, VAR Serra, AVAR Di Vuolo.

Sassuolo – Cosenza: arbitro Santoro, assistenti Mokhtar e Bianchini, IV Ufficiale Drigo, VAR Maresca, AVAR Gualtieri.

Catanzaro – Salernitana: arbitro Perenzoni, assistenti Luciani e Monaco, IV Ufficiale Totaro, VAR Maggioni, AVAR Longo.

Cittadella – Palermo: arbitro Galipò, assistenti Laudato e Pedone, IV Ufficiale Gasperotti, VAR Ghersini, AVAR Miele.

Juve Stabia – Frosinone: arbitro Crezzini, assistenti Pagliardini e Pascarella, IV Ufficiale Rispoli, VAR Gariglio, AVAR Marinelli.

Sampdoria – Pisa: arbitro Sacchi, assistenti Giallatini e Biffi, IV Ufficiale Turrini, VAR Baroni, AVAR Marini.