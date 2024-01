La sfida-salvezza alle 16.15. Feralpi contro Lecco, il derby dei laghi vale oro

SALÒ (Brescia)

Guardando la classifica di Serie B è facile definire la sfida odierna tra FeralpiSalò e Lecco una di quelle partite che possono valere tutta una stagione. Un incontro che mette di fronte due matricole e rappresenta il derby dei Laghi (tra il Garda e quello di Como anche se si gioca a Piacenza…), ma, soprattutto, mette in palio tre punti che possono rivelarsi fondamentali per credere nella salvezza. Numeri alla mano, sembrerebbe star meglio la formazione bluceleste di Bonazzoli. Gli ospiti, infatti, navigano in zona play out e precedono di tre lunghezze la compagine di Zaffaroni che al momento divide l’ultimo posto con lo Spezia. Guardando gli ultimi risultati, però, la formazione verdeblù sembra stare meglio rispetto ad un Lecco che ora pare in flessione. Un discorso diverso sembra valere per la FeralpiSalò, che ha ufficializzato il ritorno del portiere Luca Liverani dall’Alessandria, preso per fare la chioccia a Pizzignacco dopo il passaggio di Minelli al Novara. Guardando alle ultime uscite dei gardesani, in effetti, si nota una decisa ripresa, impreziosita a fine dicembre dai risultati di prestigio con Cremonese, Sampdoria e Venezia e confermata dal successo conquistato nell’ultimo turno con il Catanzaro. Tutte queste premesse, però, devono lasciare spazio a quello che accadrà al "Garilli" di Piacenza, dove le due contendenti sono consapevoli di dover dare il massimo. Ne è convinto Bonazzoli che incita i suoi a fare risultato e a non commettere errori. Altrettanto determinato è Zaffaroni che chiede ai suoi di proseguire sulla strada che ha fruttato dieci punti nelle ultime cinque gare.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (Pilati), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (Balestrero), Felici; Compagnon, Butic (Dubickas). All: Marco Zaffaroni.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Battistini, Celjak, Lemmens (Marrone), Lepore; Crociata, Sersanti, Ionita; Di Stefano (Pinzauti/Eusepi), Novakovich, Buso. All: Emiliano Bonazzoli.

Luca Marinoni