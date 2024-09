Serie B, seconda giornata: il Mantova vince al 93', pari Juve Stabia e Catanzaro

Milano, 26 agosto 2024 - La seconda giornata di Serie B va in archivio con le ultime due sfide: la vittoria del Mantova contro il Cosenza, dopo una partita folle, e il pareggio senza reti, ma con tante occasioni, tra Catanzaro e Juve Stabia. La squadra di Caserta viene fermata dai legni che salvano gli ospiti e gli regalano un punto fondamentale. C'è anche un gol annullato a Candellone per fuorigioco. Ripercorriamo le partite, in vista del turno infrasettimanale.

Solini la vince per il Mantova contro il Cosenza

La sfida dello Stadio Martelli parte forte, bastano infatti 120 secondi alla squadra di Possanzini per sbloccare la sfida: ci pensa Fiori. L’attaccante classe 2003 parte in contropiede servito benissimo da Brignani e non sbaglia davanti a Micai. La reazione degli uomini di Alvini arriva subito: colpo di testa di D’Orazio che sbatte sul palo. Il Mantova si salva e al 23' raddoppia: Fiori serve Bragantini che dal limite con il sinistro fa impazzire il pubblico biancorosso del Martelli. Nella ripresa il Mantova abbassa i ritmi e prova a gestire, ma il Cosenza si rifà sotto. I rossoblù accorciano al 68’ con Fumagalli: l’attaccante si libera in mezzo all’area e supera Festa. Il finale è incredibile. A tre minuti dal triplice fischio arriva il pari del Cosenza, frutto di una dormita della difesa del Mantova: Hristov serve Rizzo Pinna che fa 2-2. Al 93' calcio d'angolo per i padroni di casa: Micai respinge male su un corner. Il pallone sbatte su Solini e finisce in rete. Il club biancorosso torna a vincere in B davanti al suo pubblico dopo 14 anni.

Due pali e zero gol, pari tra Catanzaro e Juve Stabia

Al contrario del match di Mantova, al Ceravolo il ritmo è basso. La prima vera occasione della partita ce l’ha Petriccione al 26’, quando di testa colpisce in pieno la traversa. Per i secondo sussulto bisogna aspettare il secondo tempo, per la precisione al 56'. Candellone trova il vantaggio, ma è tutto fermo per fuorigioco. Poco dopo, Pittarello con un destro fortissimo centra il secondo legno per i padroni di casa. Il portiere degli ospiti si fa trovare pronto anche su Iemmello nel recupero. Finisce senza reti.

La Serie B torna con la terza giornata che si giocherà tra martedì e mercoledì sera.