Il Mantova non brilla e la Juve Stabia ne approfitta: finisce 1-0

Mantova – Un Mantova non particolarmente brillante deve cedere alla Juve Stabia. Al termine di una gara piuttosto opaca, è un errore nel momento di costruire l’azione dal basso a fare la differenza, costringendo la squadra di Possanzini ad arrendersi in questo duello tra matricole.

La formazione virgiliana si presenta con ben cinque cambi rispetto al vittorioso match con il Cosenza, novità che, comunque, non influenzano un avvio dai ritmi piuttosto bassi. Per cambiare il copione del match serve un nuovo errore nella ripartenza dal basso dei biancorossi. Corre il 14’ e Festa serve direttamente Mosti, pronto, dal canto suo, a mandare a centro area, dove Piscopo non ha problemi ad insaccare con la porta del Mantova tristemente vuota.

Lo svantaggio rappresenta una botta inattesa per la squadra di Possanzini e carica i campani, che si rendono ancora pericolosi con un tiro di Buglio che si perde di poco a lato. Gli ospiti non riescono a reagire e al 34’ Ruggero riesce a colpire di testa, ma Festa è attento e si riscatta. Il Mantova prende coraggio solo nel finale del primo tempo, ma i tentativi di Mancuso e Debenedetti non bastano per sorprendere Thiam.

La ripresa si apre senza sostituzioni, ma anche il copione della gara non cambia e sono ancora i gialloblù a rendersi maggiormente pericolosi. Dopo un insidioso tiro di Floriani Mussolini neutralizzato da Festa, però, i biancorossi cominciano a prendere coraggio e prima Mancuso e poi Bragantini minacciano la rete difesa da Thiam. Mister Possanzini cerca di spingere in avanti il raggio d’azione dei suoi, ma i biancorossi non riescono a creare particolari occasioni da rete. Il Mantova non vuole arrendersi, ma nonostante l’impegno non riesce a costruire nitide palle-gol nell’area gialloblù. La Juve Stabia può così controllare la situazione sino al termine, conducendo in porto la vittoria che obbliga i biancorossi a rimanere a mani vuote.

Juve Stabia-Mantova 1-0 (1-0)

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam 6,5; Folino 6, Ruggero 6,5 (15’ st Andreoni 6), Bellich 6; Floriani Mussolini 6 (31’ st Di Marco 6), Buglio 6,5, Leone 6 (31’ st Baldi 6), Rocchetti 6; Piscopo 6,5, Mosti 6,5 (31’ st Artistico 6); Adorante 6 (11’ st Candellone). A disposizione: Matosevic; Zuccon; Meli; Tonin; Gerbo; Maisto; Piovanello. All: Guido Pagliuca 6.

Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Maggioni 6, Cella 6, Redolfi 6,5, Solini 6 (10’ st Bani 6); Burrai 6, Muroni 6; Bragantini 6,5 (26’ st Galuppini 6), Debenedetti 6,5 (26’ st Aramu 6), Fiori 6 (10’ st Ruocco 6); Mancuso 6 (10’ st Mensah 6). A disposizione: Sonzogni; Wieser; Radaelli; Fedel; Trimboli; Artioli; De Maio. All: Davide Possanzini.

Arbitro: Mario Perri di Roma 6.

Reti: 14’ pt Piscopo

Note: ammoniti: Folino; Redolfi; Bellich; Ruggero; Solini; Thiam – angoli: 5-7 – recupero: 2’ e 8’.