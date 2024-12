Serie B, 15esima giornata: poker Cremonese, show in Samp-Catanzaro, pari tra Bari e Brescia

Milano, 1 dicembre 2024 - Non sono mancate le emozioni nel sabato di Serie B. Cinque partite, sedici gol segnati: l’unico match a reti inviolate è stato quello tra Mantova e Modena. La partita più spettacolare è andata invece in scena a Marassi, dove la tripletta di uno scatenato Iemmello stava per regalare tre punti al suo Catanzaro: al 90’ è arrivato però il pareggio della Samp grazie al giovane Leonardi. Divertente 2-2 tra Cittadella e Juve Stabia, che portano a casa un punto a testa; stesso discorso per Brescia e Bari: al Rigamonti finisce 1-1 con le firme di Galazzi e Dorval. L’unica vittoria di giornata è quella della Cremonese, che ne fa quattro al Sud Tirol: la squadra di Stroppa trova così il secondo successo consecutivo e sale al quarto posto a quota 24. Vediamo nel dettaglio come sono andate le sfide di questa 15esima giornata.

Poker della Cremonese a Bolzano

Partita senza storia tra Sud Tirol e Cremonese. Gli ospiti passano subito in vantaggio con Bonazzoli, bravo a spingere in rete dopo la parata del portiere sul colpo di testa di Vazquez. Nella ripresa è proprio El Mudo a firmare il 2-0 grazie al suo sinistro: quarto gol nelle ultime cinque per lui. Al 72’ arriva il gol da fuori di Collocolo, con la complicità di un poco attento Drago, mentre pochi minuti dopo arriva anche il poker con De Luca. Per la formazione di Zaffaroni è la quarta sconfitta consecutiva: terzultimo posto a quota 13.

Divertente 2-2 tra Cittadella e Juve Stabia

Non si sono annoiati i tifosi presenti al Tombolato di Cittadella. Succede tutto nel primo tempo, con un doppio botta e risposta tra padroni di casa e Juve Stabia: granata in vantaggio con il colpo di testa di Amatucci, pareggio gialloblù con un gol fotocopia di Candellone. Al 38’ il raddoppio degli uomini di Pagliuca con il super gol di Folino, autore di una spettacolare rovesciata che porta sul 2-1 i suoi; al terzo minuto di recupero rigore per il Cittadella, con l’ex Pandolfi che non sbaglia dal dischetto. Nella ripresa i ritmi si abbassano, con le due squadre che sembrano accontentarsi del pareggio: l’unica grande occasione è nel finale con Ravasio, fermato due volte dal Thiam. La Juve Stabia sale a 19 punti in piena zona playoff, la formazione di Dal Canto resta invece penultima.

Il Brescia ferma il Bari: 1-1 al Rigamonti

Dopo due vittorie consecutive, rallenta la corsa degli uomini di Longo, fermati 1-1 dal Brescia. Inizio in salita per i pugliesi: dopo appena 30 secondi Galazzi è il più veloce sulla traversa colpita da Moncini e appoggia in rete per il vantaggio dei suoi. La risposta del Bari arriva con Dorval, bravo a capitalizzare l’assist di Maita dopo una bella azione corale. Al 39’ i biancorossi avrebbero anche l’occasione di portarsi sul 2-1, ma Falletti si fà parare il rigore da Lezzerini. Pochi minuti dopo altra grande chance con Novakovich che centra in pieno la traversa. Nel secondo tempo niente da segnalare se non il rientro in campo di Bisoli dopo un lungo infortunio.

Pareggio show tra Sampdoria e Catanzaro

Sfida a due facce quella del Ferraris. Primo tempo bloccato, con le squadre che faticano a creare gioco e occasioni: il vantaggio della Samp arriva al 42’ con Sekulov sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa cambia tutto. Tre gol in quindici minuti: Iemmello segna il gol dell’1-1, Tutino riporta in vantaggio i suoi dal dischetto, altro rigore stavolta per il Catanzaro trasformato ancora da Iemmello. Passano tre minuti e il numero 9 calabrese realizza la tripletta: colpo di testa vincente su cross di Pompetti e pallone portato a casa. Lo stesso Pompetti al 79’ si fa espellere per doppio giallo; gli uomini di Sottil ne approfittano e al 90’ trovano il 3-3 con il classe 2005 Leonardi, alla seconda presenza tra i professionisti. Per la formazione di Caserta quinto pareggio consecutivo e undicesimo posto a pari punti proprio con la Samp.

Sfida senza reti tra Mantova e Modena

Uno 0-0 che non soddisfa né gli uomini di Possanzini né quelli di Mandelli. Le occasioni migliori sono nella prima frazione di gioco: Mantova vicino al vantaggio prima con Trimboli poi con Mensah, Modena che ci prova con Pedro Mendes e Caldara, fermato dal bell’intervento di Festa. La partita resta vivace anche nella ripresa ma non riesce a sbloccarsi. Al 77’ Cotali lascia in dieci i suoi, ma i padroni di casa si buttano in avanti non riescono ad approfittarne: finisce 0-0.