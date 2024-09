Serie B, sesta giornata: vincono Samp e Sassuolo, pari Salernitana e Parlermo

Milano, 22 settembre 2024 - Pisa e Modena sono due delle squadre che escono con il sorriso dal sabato di Serie B. La squadra di Inzaghi vince 2-1 contro il Brescia interrompendo la striscia di due risultati utili consecutivi della squadra di Maran. I ragazzi di Bisoli, invece, ne fanno tre alla Juve Stabia. Turno cominciato venerdì con il successo della Cremonese contro il Catanzaro grazie al gol in extremis di Barbieri. Pareggi per Reggiana e Salernitana e tra Palermo e Cesena. Arriva anche la prima vittoria dell'anno della Sampdoria contro il Sudtirol. Ripercorriamo tutte le partite del sesto turno, aspettando i tre posticipi in programma domenica alle 15: Spezia-Carrarese, Mantova-Cittadella e Frosinone-Bari.

Barbieri segna all’ultimo e la Cremonese batte il Catanzaro

Nell’anticipo di venerdì la squadra di Stroppa vince una partita complicata al Ceravolo contro il Catanzaro. L’avvio è di marca lombarda: Castagretti crossa, la palla taglia l’area e si infila alle spalle di Pigliacelli dopo un rimbalzo beffardo e senza deviazioni. L’ex di serata Vandeputte, poco prima della mezz’ora, si divora il raddoppio sparando alto da due passi un cross basso di Collocolo. Un minuto dopo il Catanzaro trova un pari quasi inaspettato: Iemmello verticalizza per Situm, palla perfetta per l’inserimento di Compagnon e 1-1. Nella ripresa i padroni di casa hanno un altro piglio, ma non riescono a mettere dentro il gol partita. Alla prima vera occasione del secondo tempo la Cremonese passa: Barbieri sfrutta l’assist al bacio di Johnsen e batte Pigliacelli. Sono tutti in attesa del Var che conferma il gol, la Cremonese vince a Catanzaro 1-2.

Palermo e Cesena pareggiano nel giorno di Totò Schillaci

Una giornata molto particolare al Renzo Barbera di Palermo, con le due squadre che scendono in campo per il riscaldamento con la maglia azzurra con il numero 19 indossata dal compianto Totò Schillaci a Italia '90. Commosso suo nipote Di Mariano, in campo dall'inizio. Passando alla partita, succede tutto nei primi minuti: al 5’ segna Shpendi, ma la rete è annullata per fuorigioco. Novanta secondi dopo fa gol pure Henry, ancora offside. Secondo tempo e ancora Shpendi a segnare, ma di nuovo fuorigioco, poi al 65' rete di Kargbo, ma ancora gol annullato per un altro fuorigioco sempre di Shpendi che aveva partecipato all'azione. Negli ultimi minuti Vasic spara alto sopra la traversa e il match finisce 0-0.

Un punto a testa tra Reggiana e Salernitana

Subito chiamato ai grandi interventi il portiere della Reggiana Bardi: salva tutto all’11 su Braaf, al 25’ si supera su Wlodarczyk e ancora su Braaf poco dopo. Il primo squillo dei padroni di casa è al 30' con Portanova che su punizione colpisce la traversa. Nel secondo tempo il copione non cambia: gioca meglio la Salernitana, che crea più occasioni, ma Bardi è insuperabile. Finisce 0-0.

Prima vittoria stagionale della Samp, ne fa le spese il Sudtirol

Parte forte la formazione di Sottil con il gol di Venuti al 20'. Il terzino è in palla e al al 39’ si coordina con il mancino e prende in pieno la traversa. Timida la risposta degli ospiti con Odogwu di testa su un corner battuto da Casiraghi. Nel secondo tempo la Sampdoria gestisce il ritmo, addormentando la partita, poi all'80' Silvestri è costretto a metterci una mano per evitare il pari di Merkaj. Finisce così, prima vittoria dell'anno della Sampdoria.

Tris del Modena alla Juve Stabia

Gli ospiti partono bene, ma il Modena al 25' pasa in vantaggio su rigore concesso per uno scontro in area tra Bozhanaj e Leone. Dagli undici metri, Palumbo tira centrale e non sbaglia. La squadra di Bisoli raddoppia a un passo dall’intervallo con Santoro, che dal limite trova la conclusione vincente dopo la respinta di Thiam. Pontera ci mette un po' a convalidare il gol dopo la revisione al Var. Nel secondo tempo continua il dominio Modena e al 47' c'è il tris: punizione di Palumbo, Abiuso si inserisce bene e di testa chiude la partita.

Laurentié firma il successo del Sassuolo

Tantissime occasione ma nessun gol nel primo tempo del Marulla. Mulattieri impegna subito Micai, Laurienté corre veloce a sinistra e crea pericoli alla difesa avversaria. Al 37’ Ciervo e Kouan costringono a un doppio intervento miracoloso Moldovan. Il gol, l'unico della partita, arriva nel secondo tempo al monuto 52': Laurentié calcia bene e batte Micai. All’86’ Paz sembra toccare con un braccio in area, dopo il silent-check del Var il direttore di gara non assegna rigore. In pieno recupero Moldovan evita il pari a Rizzo Pinna.

Vince ancora il Pisa, ko il Brescia

Bastano centoventi secondi ai padroni di casa per passare in vantaggio con Piccinini che buca le mani di Lezzerini su un cross perfetto di Moreo. La risposta degli uomini di Maran arriva con Moncini al 17’, si gira e calcia, ma la conclusione è deviata in angolo. Nella ripresa è un altro Brescia, che in avvio va fortissimo: Borrelli, subentrato, si presenta con un bel tiro. Poi al 48' Moncini di testa sulla punizione di Verreth pareggia i conti. I padroni di casa non ci stanno e al 77’ Piccinini serve benissimo Tramoni in area che piazza il pallone nell’angolino. I nerazzurri difendono il vantaggio e si prendono i tre punti.