Serie B, undicesima giornata: cinque pareggi, vince solo il Cosenza

Milano, 30 ottobre 2024 - Sei partite, cinque pareggi. Ha regnato l’equilibrio nelle sfide del martedì di Serie B, valide per l’undicesima giornata. L’unica vittoria è quella del Cosenza che passa di misura a Reggio Emilia, conquistando tre punti preziosi in chiave salvezza. Davanti frenano Sassuolo e Spezia, fermate rispettivamente da Juve Stabia e Brescia: stasera il Pisa capolista avrà l’occasione di allungare in classifica e portarsi a +4 dai neroverdi e +5 dagli aquilotti. Gol ed emozioni nel 2-2 tra Modena e Cremonese, un gol a testa nella sfida tra Salernitana e Cesena, pareggio senza reti invece in Bari-Carrarese: per i pugliesi è il quinto pareggio consecutivo. Vediamo nel dettaglio come sono andate le prime sei partite di questa undicesima giornata.

Il Sassuolo fallisce il sorpasso in testa

Poteva passare una notta da capolista, ma il divertente 2-2 contro la Juve Stabia lascia il Sassuolo alle spalle del Pisa. La squadra di Grosso passa in vantaggio alla mezz’ora grazie al tap-in di Pierini, ma arriva puntuale la reazione dei gialloblù, a segno con Maistro. Situazione simile nel secondo tempo: al 59’ la doppietta dell’attaccante neroverde, al quarto timbro stagionale, un minuto dopo gol della squadra di Pagliuca con il solito Adorante, bravissimo a battere Moldovan sul lancio lungo di Ruggero. Dopo tre vittorie consecutive, il Sassuolo trova così il primo pareggio in campionato, salendo a quota 22; rimane invece in piena zona playoff la Juve Stabia, attualmente quinta.

Spezia fermato dal Brescia: 1-1 al Rigamonti

Resta imbattuto lo Spezia di Luca D’Angelo, terzo a meno due dal Pisa capolista. Muove invece la classifica il Brescia di Rolando Maran, che arrivava alla sfida reduce da due sconfitte consecutive. Come nei due scontri dell’anno scorso, anche in questo caso è arrivato un pareggio: all’1-0 firmato Di Serio, bravo a mettere in rete la respinta di Lezzerini sul tiro di Colak, ha risposto la punizione perfetta di Verreth. Nel finale lo Spezia rimane in dieci per l’espulsione di Vignali, ma il risultato non cambia.

Gol e spettacolo tra Modena e Cremonese

Non si sono annoiati i tifosi presenti allo stadio Braglia, dove è andata in scena una partita combattuta e divertente. Nonostante la distanza in classifica, con il Modena quart’ultimo e la Cremonese quarta, in campo ha regnato l’equilibrio: ospiti in vantaggio al 12’ con Bonazzoli, al secondo gol consecutivo, pareggio per la formazione di casa al 30’ grazie al destro al volo di Caso. Gli uomini di Bisoli passano addirittura in vantaggio poco prima dell’intervallo con Della Valle, bravo a insaccare sul corner battuto da Palumbo: per il difensore è il primo gol in Serie B. Nella ripresa il Modena va vicino alla terza rete, poi cresce la squadra di Corini che colpisce due traverse con Johnsen: sulla seconda Vazquez è il più veloce ad avventarsi sul pallone e firma il 2-2.

La Salernitana resiste un tempo in dieci: 1-1 con il Cesena

Succede tutto nel primo tempo all’Arechi. La partita si sblocca al 20’ con una giocata di Verde: bel sinistro a giro che dopo una deviazione si insacca all’incrocio dei pali, battendo Klinsmann, all’esordio in B. La Salernitana continua a spingere e creare gioco, andando più volte vicina al raddoppio. Al 42’ però l’episodio che cambia il match: Fiorillo travolge Tavsan al limite dell’area, l’arbitro (chiamato dal Var) tira fuori il rosso. Vista l’indisponibilità di Sepe, Martusciello manda in campo il classe 2006 Corriere. Il Cesena approfitta subito della superiorità numerica e nel recupero trova il pari grazie a Tavsan. Poche emozioni nella ripresa, con i padroni di casa che resistono e portano a casa un punto importante in ottica salvezza. La squadra di Magnani sale invece a quota 15, raggiungendo il Palermo al sesto posto.

Pareggio senza reti tra Bari e Carrarese

Quella del San Nicola è l’unica sfida senza gol di questo martedì sera. Dopo un primo tempo giocato a ritmi più bassi, con alcune occasioni da entrambe le parti, la partita si accende nella ripresa. Il Bari va vicino al vantaggio con Lasagna, poi trova il gol con Novakovich, ma dopo un lungo check l’arbitro annulla per fuorigioco. Nel finale la Carrarese ha l’occasione per vincere ma Shpendi non riesce a concretizzare: finisce 0-0. Per la squadra di Longo, uscita tra i fischi del pubblico, si tratta del quinto pareggio consecutivo; la formazione di Calabro continua invece il suo momento positivo e sale a 12 punti in classifica.

Colpo esterno del Cosenza: 1-0 a Reggio Emilia

È il Cosenza di Alvini l’unica squadra a festeggiare i tre punti: una vittoria fondamentale per allontanarsi (almeno momentaneamente) dall’ultimo posto. A decidere il match è la rete di Ricciardi al 39’: girata in area e diagonale su cui Bardi non può arrivare. La Reggiana fatica a reagire e non riesce ad essere pericolosa se non nei minuti finali, quando Meroni colpisce una traversa che salva gli ospiti. Per la squadra di Viali arriva così la seconda sconfitta consecutiva: rimane a quota 12 insieme ad altre cinque squadre.