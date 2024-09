Mantova-Salernitana, i virgiliani vogliono ripartire con il gioco

Nel match casalingo di questa sera (si parte alle 20.30) con un avversario temibile come la Salernitana il Mantova deve affrontare e superare un test che può fornire indicazioni molto importanti per il cammino stagionale della matricola virgiliana. In effetti le prime giornate, caratterizzate da un pareggio, una vittoria ed una sconfitta, hanno fatto vedere che, sostanzialmente, i biancorossi hanno le carte in regola per farsi valere nella categoria superiore.

Mister Possanzini sta cercando di far conservare ai suoi giocatori lo spirito propositivo che ha fatto la differenza in serie C. Il torneo cadetto presenta ostacoli importanti, ma, come ribadisce spesso l’ex attaccante, il Mantova deve continuare a credere nella filosofia di gioco che l’ha condotto fino a questo punto. Tuttavia c’è un però. In effetti nel costruire le loro manovre dal basso capitan Burrai e compagni stanno incappando in qualche errore di troppo che gli avversari di turno sfruttano immediatamente e che sono alla base del primo passo falso in campionato maturato con la Juve Stabia.

L’analisi del momento dell’allenatore virgiliano è chiara: “Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo percorso finora. Non ci si salva pensando solo a difendersi o con l’ostruzionismo. La nostra è una squadra strutturata per giocare a calcio ed è questa la strada attraverso la quale possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a credere in quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, anche se non possiamo commettere l’errore di fossilizzarci su alcuni concetti. Quello che nella scorsa ci ha fatto vincere, quest’anno potrebbe anche non servire. Dobbiamo concentrarci sul presente. La partita con la Salernitana sarà sicuramente difficile. Loro sono una squadra che ama il possesso palla ed ha molti giocatori di qualità. Ci sarà da pedalare e da soffrire contro di loro, ma vogliamo farci trovare pronti”. Così da superare a pieni voti, magari grazie al caldo supporto del pubblico del “Martelli”, un impegnativo esame che può certificare che la matricola Mantova ha definitivamente appreso lo spirito che occorre per farsi valere in serie B e conservare gelosamente il sospirato posto appena ritrovato tra i cadetti.

Probabili formazioni: Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi (Solini/Cella), Bani; Burrai, Muroni; Galuppini (Bragantini), Aramu (Debenedetti), Fiori; Mensah (Mancuso). All: Possanzini.

Salernitana (4-3-3): Sepe; Hrustic (Gentile/Ruggeri), Bronn, Velthuis, Stojanovic; Tongya, Amatucci, Tello; Verde, Simy, Valencia. All: Martuscello. La partita si giocherà questa sera alle 18 allo “Stadio Martelli” di Mantova e sarà visibile su Dazn.