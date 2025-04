Serie B, 33esima giornata: il Sassuolo a un passo dalla Serie A

Roma, 12 aprile 2025 – Nessun problema per Sassuolo e Pisa, che proseguono a gonfie vele nella marcia verso la Serie A: i neroverdi si riscattano dalla sconfitta contro il Palermo di domenica scorsa sconfiggendo il Modena nel derby emiliano grazie ai gol di Berardi, Laurienté e Moro, mentre ai nerazzurri bastano Lind e Tramoni per battere la Reggiana in trasferta. Ora la palla passa allo Spezia, costretto a vincere domani contro il Mantova per mantenere vive le speranze di promozione diretta e non regalare la Serie A matematica al Sassuolo. Nell'anticipo, il Bari supera 2-1 il Palermo, stesso risultato con la quale la Salernitana ha la meglio sul Sudtirol. Bene anche la Sampdoria, che torna alla vittoria contro il Cittadella, mentre tra Cosenza e Brescia e tra Carrarese e Catanzaro termina in pari.

Maggiore + Simic: il Bari ritorna alla vittoria

Nell'anticipo della 33esima giornata il Bari supera il Palermo all'89' e rotrova una vittoria che mancava dal 22 febbraio contro il Mantova. I biancorossi partono più aggressivi, con il gol del vantaggio che arriva al 7' e porta la firma di Maggiore, al terzo centro in campionato. Il Palermo reagisce e trova il gol del pari al 18' con Pohjanpalo, sempre più leader della squadra rosanero, che arriva al nono centro in appena nove partite con la nuova maglia. I minuti successivi vedono entrambe le squadre affrontarsi a viso aperto, con il Palermo che vede annullarsi il gol del vantaggio al 38' per una carica di Magnani su Radunovic, ma si torna negli spogliatoi con il risultato di 1-1. La ripresa ai apre com'è terminata la prima frazione di gioco, ma nessuna delle due squadre trova il guizzo vincente fino all'89', quando Simic svetta sul corner di Bellomo e trova il gol che vale i tre punti.

La Salernitana rialza la testa

Buona prova della Salernitana, che supera il Sudtirol e rialza la testa dopo due sconfitte consecutive. All'Arechi partono meglio i padroni di casa, che si portano vicini al vantaggio al 12' con Amatucci, ma Adamonis risponde presente. Al 24' si fa vedere anche il Sudtirol con Merkaj, con Ferrari che salva sulla linea di porta. L'ultima grande occasione della prima frazione di gioco capita a Verde, che a tu per tu contro Adamonis si fa ipnotizzare da quest'ultimo. Nella ripresa arrivano i gol: al 49' stappa il match Ghiglione su assist di Corazza, e al 61' arriva il raddoppio dei granata con Ferrari con un colpo testa vincente. Il Sudtirol reagisce immediatamente e accorcia le distanze al 63' con Pietrangeli, che ribatte in rete il palo colpito da Praszelik su punzione. Nei minuti restanti, però, la Salernitana si chiude e porta a casa tre punti vitali per la corsa salvezza: ottimo inizio per Marino.

Zilli beffa il Brescia

Pareggio che lascia l'amaro in bocca al Brescia, che fino al 93' aveva i tre punti in tasca. La partita si apre con diverse occasioni da entrambe le parti, con il vantaggio del Brescia al 26' che arriva grazie all'autogol di Florenzi, che insacca il pallone nella sua porta nel tentativo di anticipare Borrelli. I lombardi provano a chiudere la partita nei minuti successivi, ma al 38' restano in inferiorità numerica a seguito del rosso ai danni di Cistana. Nella ripresa, il Cosenza prova a sfruttare la superiorità numerica, con il Brescia che si barrica nella sua trequarti per difendere il vantaggio. Quando la partita sembra destinata a terminare 1-0, arriva il pareggio allo scadere di Zilli. Doccia fredda per il Brescia, che conquista solo un punto.

Catanzaro, continua la crisi: solo 2-2 contro la Carrarese

Prosegue il momento complicato del Catanzaro, che centra la terza partita senza vittoria. Contro la Carrarese, la prima frazione è tutt'altro che entusiasmante, con l'iunica vera occasione rappresentata dal gol del vantaggio di Cherunini al 42'. Nella ripresa i ritmi si alzano, con i calabresi che segnano il gol del pari al 54' con Compagnon, servito perfettamente da Iemmello. Al 65' si compie la rimonta della squadra di Caserta, in gol con Pittarello, ma la Carrarese non molla e all'82' segna il gol del definitivo 2-2. I giallorossi restano in zona playoff, mentre la squadra di Calabro sale a quota 38, all'undicesima posizione.

Bene il Pisa: ci pensano Tramoni e Lind

Buona prova del Pisa che reagisce nel modo migliore alla sconfitta della scorsa giornata contro il Modena. I gol che stendono la Reggiana arrivano entrambi nel primo tempo e portano la firma di Lind (al settimo centro in campionato) e Tramoni, che allo scadere della prima frazione di gioco porta i suoi sul 2-0. Anche nel secondo tempo la musica non cambia: il Pisa amministra la partita e crea le migliori occasioni da gol, centrando persino un palo con Lind al 59'. L'ultimo squillo della gara è il gol annullato a Rus all'80'.

La Sampdoria di corto muso: decide Sibilli

Inizia bene l'avventura di Evani sulla panchina dei blucerchiati: basta la rete di Sibilli per vincere contro il Cittadella e centrare l'aggancio in classifica. Il primo tempo è avaro di emozioni, con le due compagini che tornano negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Anche la ripresa vede due squadre bloccate, con l'unico gol del match (che poi risulterà decisivo) segnato da Sibilli al 66'. Nel prossimo turno, la Sampdoria affronterà la Juve Stabia, mentre il Cittadella la Salernitana.

Il Sassuolo reagisce al ko di Palermo, Modena sconfitto

Che quello contro il Palermo fosse solo un incidente di percorso, il Sassuolo l'ha messo in chiaro nella gara di oggi contro il Modena, nella quale ha conquistato i tre punti, riprendendo la marcia verso la Serie A e la vittoria del titolo. Il primo gol della partita è quello di Berardi al 36', con il Modena che trova il pari al 60' con Santoro. Il Sassuolo, però reagisce immediatamente, e al 64' si riporta avanti con Laurienté, per poi chiudere la pratica Moro al 76'. In caso di non vittoria dello Spezia domani contro il Modena, i neroverdi sarebbero matematicamente qualificati in Serie A.

MATTEO MEREU