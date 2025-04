Serie B, 33esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 11 aprile 2025 – La Serie B si prepara al rush finale, con la trentatreesima giornata che partirà questa sera alle 20:30 con l'anticipo tra Bari e Palermo. I biancorossi non vincono dal 22 febbraio e sono scivolati fuori dalla zona playoff, che ora dista due punti. Sarà fondamentale riprendere il cammino per rientrare tra le prime otto, ma davanti a loro ci sarà un Palermo in grande forma, reduce dalla manita rifilata alla capolista Sassuolo nella scorsa giornata. Domani alle 15 sarà il turno del Pisa, che sarà ospite di una Reggiana a caccia di punti per allontanarsi dalle zone pericolose, e allo stesso orario andranno in scena anche Salernitana – Sudtirol, Cosenza – Brescia e Carrarese – Catanzaro, mentre alle 17:15 la nuova Sampdoria di Evani ospiterà il Cittadella. Alle 19:30 il Sassuolo proverà a riscattarsi dalla sconfitta della scorsa giornata, davanti a sé avrà un Modena reduce da due successi consecutivi che gli hanno permesso di risalire la classifica. Domenica sarà il turno della Cremonese (in campo alle 15 contro la Juve Stabia), del Cesena (che allo stesso orario affronterà il Frosinone) e dello Spezia, che alle 17:15 contro il Mantova chiuderà la giornata.

Il programma delle gare e dove vederle

Bari – Palermo: venerdì 11 aprile, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Salernitana – Sudtirol: sabato 12 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cosenza – Brescia: sabato 12 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Carrarese – Catanzaro: sabato 12 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Reggiana – Pisa: sabato 12 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Cittadella: sabato 12 aprile, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Modena – Sassuolo: sabato 12 aprile, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cremonese – Juve Stabia: domenica 13 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Cesena – Frosinone: domenica 13 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Spezia: domenica 13 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Bari – Palermo Bari (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Favasuli, Maita, Maiello, Maggiore, Dorval; Falletti; Lasagna. All. Longo. Palermo (3-4-1-2): Audero; Baniya, Magnani, Diakité; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Verre; Brunori, Pohjanpalo. All. Dionisi. Salernitana – Sudtirol Salernitana (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri. All. Marino. Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Barreca; Merkaj, Odogwu. All. Castori. Cosenza – Brescia Cosenza (3-4-2-1): Micai; Hristov, Venturi, Dalle Mura; Cimino, Gargiulo, Rizzo, Ricci; Florenzi, Cruz; Artistico. All. Alvini. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah; Borrelli, Moncini. All. Maran. Carrarese – Catanzaro Carrarese (3-5-2): Fiorillo; Illanes Minucci, Guarino, Imperiale; Zanon, Cherubini, Schiavi, Giovane, Cicconi; Finotto, Milanese. All. Calabro. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Pagano, Quagliata; Biasci, Iemmello. All. Caserta. Reggiana – Pisa Reggiana (3-5-2): Bardi; Libutti, Meroni, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti, Reinhart, Portanova, Marras; Gondo, Vido. All. Dionigi. Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. Inzaghi. Sampdoria – Cittadella Sampdoria (4-3-3): Cragno; Venuti, Ferrari, Altare, Beruatto; Meulensteen, Ricci, Benedetti; Sibilli, Coda, Depaoli. All. Evani. Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Capradossi, Pavan; D’Alessio, Vita, Tronchin, Palmieri, Masciangelo; Rabbi, Okwonkwo. All. Dal Canto. Modena – Sassuolo Modena (3-4-3): (3-4-3): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Gliozzi, Caso. All. Mandelli.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Muharemovic, Doig; Ghion, Mazzitelli, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All. Grosso. Cremonese – Juve Stabia Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All. Stroppa. Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Buglio, Fortini; Piscopo; Adorante, Candellone. All. Pagliuca. Cesena – Frosinone Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Piacentini; Ceesay, Saric, Simone Bastoni, Celia; Francesconi; La Gumina, Shpendi. All. Mignani. Frosinone (4-3-3): Cerofolini; A.Oyono, Bettella, Monterisi, Marchizza; Barcella, Bohinen, Darboe; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze. All. Bianco. Mantova – Spezia Mantova (3-5-2): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani, Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini. Spezia (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia, Nagy, Esposito S., Bandinelli, Aurelio; Lapadula, Esposito P. All. D’Angelo.

La designazione arbitrale

Bari – Palermo: arbitro Bonacina, assistenti Cipriani e Arace, IV Ufficiale Grasso, VAR Pairetto, AVAR Maggioni. Carrarese – Catanzaro: arbitro Monaldi, assistenti Belsanti e Emmanuele, IV Ufficiale Di Mario, VAR Guida, AVAR Camplone. Cosenza – Brescia: arbitro Prontera, assistenti Lombardo e Ceolin, IV Ufficiale Allegretta, VAR Marini, AVAR Minelli. Reggiana – Pisa: arbitro Feliciani, assistenti Palermo e Di Giacinto, IV Ufficiale Burlando, VAR Gariglio, AVAR Pairetto. Salernitana – Sudtirol: arbitro Marinelli, assistenti Rocca e Massara, IV Ufficiale Tropiano, VAR Serra, AVAR Giua. Sampdoria – Cittadella: arbitro Abisso, assistenti Rossi e Luciani, IV Ufficiale Rinaldi, VAR Meraviglia, AVAR Muto. Modena – Sassuolo: arbitro Santoro, assistenti Miniutti e Pressato, IV Ufficiale Andreano, VAR Nasca, AVAR La Penna. Cesena – Frosinone: arbitro Galipò, assistenti Trasciatti e Giuggioli, IV Ufficiale Migliorini, VAR Baroni, AVAR Paganessi. Cremonese – Juve Stabia: arbitro Di Marco, assistenti Vigile e Ricciardi, IV Ufficiale Pasculli, VAR Maggioni, AVAR Massimi. Mantova – Spezia: arbitro Ghersini, assistenti Prenna e Galimberti, IV Ufficiale Djurdjevic, VAR Volpi, AVAR Giua.