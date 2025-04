Serie B, 32esima giornata: cade il Pisa, il Sassuolo può allungare

Roma, 5 aprile 2025 – Passo falso del Pisa contro il Modena: all'Arena Garibaldi gli uomini di Inzaghi subiscono una pesante sconfitta che può permettere al Sassuolo di portarsi addirittura a +12 e ipotecare la vittoria del titolo. In ogni caso, il margine con lo Spezia terzo rimane rassicurante, dato che, in caso di vittoria, gli uomini di D'Angelo si porterebbero a 58 punti, quindi a 5 lunghezze dai nerazzurri. Più che davanti, i bianconeri devono guardare dietro, dato che la Cremonese vince in trasferta contro la Reggiana e si porta momentaneamente a -3 dal terzo posto. Il Mantova si aggiudica il derby lombardo contro il Brescia, la Juve Stabia quello campano contro la Salernitana. Solo pareggi tra Cittadella e Carrarese, Frosinone e Cosenza e tra Sudtirol e Cesena.

Male la prima di Dionigi sulla panchina della Reggiana, vince la Cremonese

Inizia male l'avventura di Dionigi sulla panchina della Reggiana: al Mapei Stadium è la Cremonese a portare a casa la vittoria. La squadra di Stroppa si rende pericolosa con Barbieri al 10', che colpisce il palo, e al 19' sono i padroni di casa a centrare un legno con Vergara. Il vantaggio dei grigiorossi arriva al 28' con De Luca, servito perfettamente da Vandeputte. Otto minuti dopo la Reggiana si riporta in parità grazie all'autogol di Antov, che insacca la palla nella sua porta nel tentativo di anticipare Portanova sul secondo palo. Nella ripresa la Cremonese sale di rendimento, trovando la rete del 2-1 al 55' con Bianchetti (anche questa volta su assist di Vandeputte) e conquista i tre punti.

Al Mantova il derby lombardo

La vittoria contro lo Spezia è stata solo un'illusione per il Brescia, che contro il Mantova incassa una sconfitta pesantissima che fa riscivolare la Leonessa in zona playout. A passare in vantaggio è proprio la squadra di Maran con Borrelli, che dopo soli sette giri di orologio trova il gol dell'1-0 su assist di Corrado. Questa rete fa male al Mantova, che subisce le avanzate dei padroni di casa ma è bravo a resistere per non incassare il raddoppio, e al 50' trova il gol del pari con Brignani, perfetto di testa. La partita sembra destinata a terminare in parità, ma al 95' arriva il gol del sorpasso definitivo con Radelli. Per il Mantova si tratta del secondo successo di fila.

Cittadella – Carrarese a reti bianche

Solo un pari tra Cittadella e Carrarese, che non smuove particolarmente la classifica di nessuna delle due: i primi restano quindicesimi al pari del Sudtirol, i secondi undicesimi con due punti in più. Nella gara del Tombolato, la prima frazione si chiude senza emozioni significative, mentre nella ripresa il Cittadella colpisce un palo al 46' con Rabbi. Tra il 50' e il 54' ha due buone occasioni la Carrarese, senza però trovare la rete del vantaggio. Successivamente, i ritmi si riabbassano, con il risultato che non si smuove dallo 0-0.

Tavsan risponde a Pyyhtia: 1-1 tra Sudtirol e Cesena

Sudtirol e Cesena ritornano a fare un punto dopo aver perso la scorsa giornata rispettivamente contro Mantova e Juve Stabia. Al Druso la partita parte a ritmi molto bassi, senza nessuna vera occasione fino al 27', quando Pyythia insacca sull'assist di Odogwu. Il Cesena incassa il colpo, ma la reazione arriva solo al 59' con Tavsan, che con un tiro all'incrocio dei pali trova l'1-1, risultato che resiste fino al triplice fischio. I bianconeri restano in zona playoff a prescindere dal risultato del Palermo, Castori e i suoi salgono a quota 35.

Pecorino all'ultimo istante beffa il Cosenza

Se il Cosenza aveva pregustato i tre punti dopo le batoste contro Catanzaro e Pisa, Pecorino ha spento i sogni di gloria dei calabresi, segnando la rete del pari al 97'. Dopo i primi minuti con diverse occasioni da gol da una parte e dall'altra, sono gli ospiti a sbloccarla con Artistico, che batte Cerofolini sull'assist di Cimino. La risposta del Frosinone arriva al minuto 38 e porta la firma di Darboe, al secondo gol in campionato. Tra il 41' e il 43' i ciociari vanno vicinissimi al sorpasso prima con Distefano e poi con Marchizza, ma un minuto dopo è il Cosenza a portarsi clamorosamente sul 2-1 con Rizzo Pinna. Il secondo tempo riprende come si è concluso il primo, con tantissime occasioni sia da una parte che dall'altra, ma il risultato non si schioda dal 2-1 fino al 97', quando Pecorino trova il gol del pari allo scadere, scongiurando la sconfitta e conquistando l'ottavo risultato utile consecutivo.

Moreo non basta: il Modena espugna l'Arena Garibaldi

Passo falso per il Pisa di Inzaghi, che cade in casa contro il Modena e rischia di scivolare a -12 sal Sassuolo, che domani sarà impegnato in trasferta contro il Palermo. Tutto tace fino al 27', quando Santoro segna il gol dell'1-0 per i gialloblù, con Gliozzi che firma il raddoppio al 50'. Il Pisa si sveglia soltanto al 77' con Moreo, ma non riesce ad evitare la sconfitta, che mancava dal match contro lo Spezia.

Alla Juve Stabia basta Fortini

Termina dieci contro dieci la sfida tra Juve Stabia e Salernitana, ma i gialloblù tornano a casa con tre punti in tasca che garantiscono momentaneamente il sorpasso sul Catanzaro. Poche occasioni nella prima frazione di gioco, con l'evento più importante rappresentato dal cartellino rosso estratto ai danni di Njoh per doppia ammonizione. L'uomo in meno pesa tantissimo alla Salernitana, che al 53' subisce il gol della Juve Stabia per mano di Fortini, alla seconda rete in campionato. Al 75' i granata segnano il gol del pari con Ferrari ma l'arbitro annulla tutto per un tocco col braccio, e nemmeno con la parità numerica che si ristabilisce al 78' gli uomini di Breda riescono a trovare il pari.