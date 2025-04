Serie B, risultati 32esima giornata: il Palermo batte il Sassuolo 5-3, bene lo Spezia contro la Sampdoria

Palermo, 6 aprile 2025 – Pioggia di gol in questa domenica di Serie B: in tre partite sono state ben sedici le reti segnate. Al Barbera il Palermo trova la seconda vittoria di fila demolendo il Sassuolo con il risultato di 5-3. La squadra di Dionisi domina per i primi 55' portandosi addirittura sul 4-0, per poi subire due gol nell'arco di due minuti dal Sassuolo. All'81' ci pensa ancora Pohjanpalo a far urlare di gioia il Barbera, segnando la sua terza rete della giornata e portando il Palermo a quota 5 gol. L'ultima rete del match è quella di Obiang all'84'. Il Catanzaro non riesce a riagganciare la Juve Stabia in classifica, conquistando un punto che sa di beffa in casa contro il Bari, dato che i biancorossi trovano la rete del definitivo 3-3 al 92' con Favilli. Per la squadra di Longo si tratta di un risultato positivo, dato che scongiura la seconda sconfitta consecutiva e gli permette di non perdere terreno sul Cesena ottavo. Lo Spezia ritrova la vittoria dopo due giornate nel derby contro la Sampdoria grazie ad uno scatenato Lapadula, autore di una doppietta nell'arco di otto minuti. Per i blucerchiati prosegue il momento nerissimo, con il secondo ko di fila.

Pohjanpalo è super, così come tutto il Palermo: Sassuolo ko e secondo successo di fila

Nel rotondissimo 5-3 del Palermo ai danni del Sassuolo l'eroe della giornata non può non essere Joel Pohjanpalo, attaccante arrivato nel mercato di riparazione dal Venezia che è già entrato nel cuore dei tifosi rosanero. Con la tripletta messa a segno oggi, infatti, il centravanti finlandese è arrivato a quota 8 gol in 8 partite di campionato, dimostrando ancora una volta di essere l'arma in più della squadra di Dionisi, sia per questo finale di stagione che in caso di playoff. Il match del Barbera si apre con un'intensità altissima, culminata con l'1-0 dei padroni di casa grazie al colpo di testa vincente di Pohjanpalo al 18'. Il Sassuolo prova a rispondere, ma al 25' sono ancora i padroni di casa a gonfiare la rete, questa volta grazie all'autorete di Toljan, che insacca il pallone nella sua porta nel tentativo di anticipare proprio l'attaccante finlandese. Al 36' ci riprova il Sassuolo con Mulattieri ma Audero si fa trovare pronto, e al 45+1' la squadra di Dionisi cala il tris ancora con Pohjanpalo. Nella ripresa, Grosso prova a cambiare le carte in tavola sostituendo Pierini con Volpato e Lipani con Mulattieri, ma il Palermo è infermabile e segna addirittura il gol del 4-0 con Segre, che col sinistro a giro fulmina per la quarta volta Moldovan. È notte fonda per il Sassuolo, ma tra il 73' e il 74' Pierini e Moro trovano due reti che rianimano i neroverdi, prima di subire nuovamente un gol da Pohjanpalo, ancora una volta su calcio d'angolo. L'ultimo squillo della partita è il gol di Obiang all'84', per il 5-3 definitivo della squadra di Dionisi, che sale a quota 45, a +2 sul Cesena e a -2 dal Catanzaro.

Favilli allo scadere riprende il Catanzaro: al Ceravolo termina 3-3

Pareggio che sa tanto di due punti persi per il Catanzaro, che contro il Bari si vede scivolare via dalle mani i tre punti all'ultimo istante della partita a causa del gol segnato nei minuti di recupero da Favilli. La prima rete della gara è quella di Lasagna al 27', che con l'esterno del piede sinistro batte Pigliacelli e porta in vantaggio i biancorossi. Nei minuti successivi prova a farsi vedere anche il Catanzaro, che riesce a trovare la rete del pareggio al 44' con Iemmello, che con una botta terrificante da fuori area batte Radunovic e permette alla sua squadra di tornare negli spogliatoi con il risultato di 1-1 e non in svantaggio. Al 69' arriva il sorpasso del Catanzaro con Bonini, che supera Radunovic di testa sul cross di Petriccione, ma al 78' il Bari trova la rete del 2-2 con Favasuli. Cinque minuti dopo è ancora la squadra di casa a portarsi sopra di un gol, questa volta con Quagliata, ma nei minuti di recupero si iscrive alla lista dei marcatori anche Favilli, che mette a segno la rete del definitivo 3-3 ed evita la seconda sconfitta di fila per la sua squadra.

Allo Spezia il derby ligure: è crisi nera per la Samp

Se tra Palermo e Sassuolo l'eroe della partita è stato Pohjanpalo, nella gara tra Spezia e Sampdoria il protagonista principale è Gianluca Lapadula, che con una doppietta sconfigge i blucerchiati e regala a D'Angelo una vittoria che mancava da tre partite. Nella prima frazione di gioco non si assiste a particolari occasioni da gol, con il sinistro di Bandinelli alzato sopra la traversa da Cragno che è l'unica degna di nota, ma nella ripresa i ritmi si alzano soprattutto lato Spezia, che trova il vantaggio al 65' con l'ex giocatore del Cagliari. Il raddoppio arriva otto minuti dopo, al 73', ancora una volta con l'attaccante italo-peruviano, che con il sinistro batte nuovamente Cragno. Nei minuti restanti, nessuna delle due squadre trova la via della rete: lo Spezia vince 2-0 e mantiene la Cremonese a distanza di sicurezza.