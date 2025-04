Serie B, 32esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 4 aprile 2025 – La Serie B apre le porte alla 32esima giornata, con Reggiana – Cremonese che darà il via a questo turno di campionato. I reggiani sono sprofondati in classifica e cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i grigiorossi possono accorciare momentaneamente a -3 dallo Spezia terzo. Domani alle 17:15 scenderà in campo il Pisa contro il Modena all'Arena Garibaldi, per mantenere la distanza sullo Spezia terzo, che giocherà 24 ore dopo contro la Sampdoria nel derby ligure. Sempre domani si giocheranno anche Brescia – Mantova, Cittadella – Carrarese, Sudtirol – Cesena e Frosinone – Cosenza, in programma alle 15. Juve Stabia – Salernitana, invece, andrà in scena alle 19:30. Domenica, oltre Spezia – Sampdoria, si disputeranno anche Palermo – Sassuolo e Catanzaro – Bari, con il fischio d'inizio di queste due gare che sarà alle 15.

Il programma delle gare e dove vederle

Reggiana – Cremonese: venerdì 4 aprile, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Brescia – Mantova: sabato 5 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Cittadella – Carrarese: sabato 5 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sudtirol – Cesena: sabato 5 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Frosinone – Cosenza: sabato 5 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pisa – Modena: sabato 5 aprile, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Juve Stabia – Salernitana: sabato 5 aprile, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Sassuolo: domenica 6 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Catanzaro – Bari: domenica 6 aprile, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar. Spezia – Sampdoria: domenica 6 aprile, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”, diretta tv nei locali Sky al canale Sky Bar.

Probabili formazioni

Reggiana – Cremonese Reggiana (4-3-3): Bardi; Libutti, Lucchesi, Meroni, Fiamozzi; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Portanova, Gondo, Vergara. All. Dionigi. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Azzi, Vandeputte; Johnsen, De Luca. All. Stroppa. Brescia – Mantova Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah; Borrelli, Moncini. All. Maran. Mantova (3-4-2-1): Festa; Brignani, Cella, Bari, Radaelli, Fiori, Burrai, Trimboli, Galuppini, Mensah, Mancuso. All. Possanzini. Cittadella – Carrarese Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D'Alessio, Tronchin, Vita, Palmieri, Masciangelo; Rabbi, Okwonkwo. All. Dal Canto. Carrarese (3-5-2): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Capezzi, Giovane, Cicconi; Finotto, Torregrossa. All. Calabro. Sudtirol – Cesena Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Casiraghi, Belardinelli, Barreca; Rover, Odogwu. All. Castori. Cesena (3-4-2-1): Klinsmann, Ciofi, Mangraviti, Prestia, Adamo, Francesconi, Calò, Celia, Berti, Tavsan, Shpendi. All. Mignani. Frosinone – Cosenza Frosinone (4-3-3): Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza; Vural, Bohinen, Darboe; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze. All. Bianco. Cosenza (3-4-2-1): Micai; Hristov, Venturi, Dalle Mura; Ricciardi, Kourfalidis, Kouan, Ricci; Florenzi, Mazzocchi; Artistico. All. Alvini. Pisa – Modena Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. Inzaghi. Modena (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. All. Mandelli. Juve Stabia – Salernitana Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Fortini; Piscopo; Candellone, Adorante. All. Pagliuca. Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Locoshvili; Stojanovic, Zuccon, Soriano, Corazza; Tongya, Verde; cerri. All. Breda. Palermo – Sassuolo Palermo (3-4-1-2): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo. All. Dionisi. Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna, Pieragnolo; Ghion, Boloca; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri. All. Grosso. Catanzaro – Bari Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Pagano, Quagliata; Iemmello, Biasci. All. Caserta. Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maggiore, Maita, Benali, Dorval; Pereiro, Bonfanti. All. Longo. Spezia – Sampdoria Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Vignali; Pio Esposito, Lapadula. All. D'Angelo. Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Bereszynski, Altare, Veroli; Depaoli, Ricci, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Coda. All. Semplici.

La designazione arbitrale

Reggiana – Cremonese: arbitro Marcenaro, assistenti Raspollini e Pascarella, IV Ufficiale Sacchi, VAR Volpi, AVAR Fourneau. Brescia – Mantova: arbitro Di Marco, assistenti Mokhtar e Pedone, IV Ufficiale Maccarini, VAR Serra, AVAR Gualtieri. Cittadella – Carrarese: arbitro Pairetto, assistenti Garzelli e Ricciardi, IV Ufficiale Sfira, VAR Nasca, AVAR Minelli. Frosinone – Cosenza: arbitro Cosso, assistenti Bindoni e Emmanuele, IV Ufficiale Ancora, VAR Fourneau, AVAR Miele. Sudtirol – Cesena: arbitro Pezzuto, assistenti Tolfo e Bianchini, IV Ufficiale Vailati, VAR Maggioni, AVAR Longo. Pisa – Modena: arbitro Perri, assistenti Bresmes e Monaco, IV Ufficiale Frasynyak, VAR Guida, AVAR Pagnotta. Juve Stabia – Salernitana: arbitro Marchetti, assistenti Tegoni e Giuggioli, IV Ufficiale Mastrodomenico, VAR Ghersini, AVAR Baroni. Catanzaro – Bari: arbitro Giua, assistenti Niedda e Pressato, IV Ufficiale Luongo, VAR Dionisi, AVAR Di Martino. Palermo – Sassuolo: arbitro Maresca, assistenti Pagliardini e Fontemurato, IV Ufficiale Ubaldi, VAR Paterna, AVAR Di Vuolo. Spezia – Sampdoria: arbitro Rapuano, assistenti Capaldo e Bercigli, IV Ufficiale Madonia, VAR Gariglio, AVAR Camplone.