Serie B, diciassettesima giornata: Alla Juve Stabia il derby campano. Il Palermo ancora ko

Bologna, 15 dicembre 2024 – Seconda vittoria di fila per la Juve Stabia, che si aggiudica il derby campano contro la Salernitana grazie al 2-1 rifilato ai granata all’Arechi. Adorante e Candellone regalano tre punti importanti a Pagliuca che gli permettono di salire al quarto posto in classifica al pari di Cremonese e Cesena, superando il Bari che nell’anticipo è stato sconfitto dal Pisa. Ancora male il Palermo, che centra il secondo k.o. di fila, ma questa volta tra le mura amiche. I rosanero passano in svantaggio all’inizio del match e, nonostante il pareggio al 32’ di Nikolaou, vengono nuovamente superati da Pompetti sul finale. Con questo risultato, Dionisi e i suoi scendono fino al nono posto in classifica, superati proprio dal Catanzaro, che, invece, centra il secondo successo consecutivo. Lo 0-0 tra Brescia e Carrarese non smuove particolarmente la classifica per nessuna delle due: entrambe le squadre rimangono a pari punti in classifica al decimo posto insieme al Modena, che ieri ha fatto un balzo in avanti portandosi a casa il derby con la Reggiana. 0-0 anche tra Cittadella e Cremonese, con il pareggio che va sicuramente meglio ai padroni di casa, che abbandonano l’ultimo posto in solitaria e riacciuffano il Sudtirol a quota 14 lunghezze. La Cremonese, invece, non riesce ad approfittare del pareggio dello Spezia.

Brescia – Carrarese senza particolari emozioni

Tra pareggi e sconfitte, il Brescia è arrivato a quota 5 partite senza trovare la vittoria, mentre la Cremonese riesce a dare un buon seguito alla vittoria conquistata contro il Palermo. Il primo tempo, terminato senza reti, non vede nessuna delle due squadre prevalere particolarmente sull’altra, con l’unica occasione degna di nota che arriva al 30’ quando Zuelli si trova davanti a Lezzerini, che è molto bravo a chiudergli la porta. Nella ripresa le occasioni più clamorose arrivano al 72’, quando Giovane evita Verreth e spedisce di poco a lato il tiro, e poi al 73’ ancora con Giovane che colpisce di testa e a causa di una deviazione non riesce a trovare la rete del vantaggio. Per il resto, la sfida rimane inchiodata sullo 0-0, con nessuna delle due squadre che riesce a prevalere sull’altra.

Un pareggio che sta stretto alla Cremonese

La Cremonese non riesce ad approfittare del pareggio dello Spezia al Ferraris ed esce dal Tombolato con soltanto un punto conquistato, che mantiene invariata la distanza con i liguri al terzo posto. Nei primi 45 minuti di gioco, l’occasione più clamorosa arriva al 26’, con Castagnetti che calcia la punizione sul palo di Kastrati dopo che quest’ultimo aveva fatto dei passi nella direzione opposta. Il portiere dei padroni di casa, però, riesce a ad allungarsi e ad evitare lo svantaggio dei suoi. Nell’ultima fase del primo tempo è la Cremonese ad essere più propositiva in zona offensiva, ma senza creare delle vere e proprie palle gol. Al 69’ è ancora la Cremo ad andare vicina al vantaggio: Coccolo riceve la sfera da De Luca e crossa sul secondo palo, sulla palla si avventa lo stesso De Luca ma Kastrati si fa trovare pronto. All’82’ è ancora De Luca ad impegnare Kastrati, ma il suo destro è centrale e termina tra le braccia dell’estremo difensore del Cittadella. Con questo pareggio, i veneti agguantano nuovamente il Sudtirol al diciannovesimo posto, dopo aver passato una nottata all’ultimo posto in solitaria.

Ancora k.o. per il Palermo

Seconda sconfitta di fila per il Palermo, che non riesce a reagire alla sconfitta della scorsa settimana contro la Carrarese. Al Barbera il Catanzaro parte aggressivo, e al terzo minuto trova già il gol del vantaggio con Biasci, che supera Desplanches e porta in vantaggio i suoi. Al 30’, i calabresi vanno vicini al raddoppio ancora con Biasci, ma sul cross di Compagnon non inquadra la porta, e due minuti dopo arriva il pareggio dei rosanero. Sul corner di Ranocchia, Le Douaron prolunga di testa nella zona dove Nikolau si trovare presente e insacca, riportando il match in parità. Al 72’ e al 77’ è ancora il Palermo a farsi pericoloso, ma in entrambe le occasioni è bravo Pigliacelli, e all’82’ arriva la rete decisiva di Pompetti, che dal limite dell’area fa partire un sinistro imparabile per Desplanches, che non può fare altro che guardare la sfera insaccarsi in rete. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, il Catanzaro supera proprio il Palermo e si porta all’ottavo posto in classifica.

Adorante e Candellone decidono il derby campano

Grande vittoria della Juve Stabia all’Arechi, che centra il secondo successo consecutivo e si porta al quarto posto in classifica insieme a Cesena e Cremonese. Il match si apre con il vantaggio della squadra di Pagliuca al 7’ grazie ad Adorante, che non sbaglia davanti a Sepe. Al primo dei due minuti di recupero, però, la Salernitana pareggia i conti con Amatucci, che permette ai granata di tornare negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa, arriva la rete decisiva di Candellone al 73’, che si muove bene sul filo del fuorigioco e fulmina col destro Sepe, regalando tre punti importanti ai suoi.