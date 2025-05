Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le partite della 34esima giornata

Roma, 12 maggio 2025 – Ultimi novanta minuti di regular season, poi ci saranno playoff e playout a determinare chi sarà la terza squadra a salire in Serie A e chi invece dovrà scendere in Serie C. Se per quanto riguarda i primi otto non ci sono grandi dubbi, con l'ultimo posto che è contesto tra Cesena e Bari, con i bianconeri che hanno bisogno di solo un punto per essere certi dei playoff, per la zona playout è ancora tutto da scrivere. Tra il Cittadella penultimo e il Brescia quindicesimo c'è solo un punto di distacco, e tutto si deciderà domani in quelli che saranno gli ultimi attimi del campionato. Tutte le gare verranno giocate alle 20:30 e sono le seguenti: Juve Stabia – Sampdoria, Mantova – Catanzaro, Sudtirol – Bari, Modena – Cesena, Cittadella – Salernitana, Sassuolo – Frosinone, Pisa – Cremonese, Palermo – Carrarese, Brescia – Reggiana e Spezia – Cosenza.

Il programma delle gare e dove vederle

Juve Stabia – Sampdoria: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Mantova – Catanzaro: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sudtirol – Bari: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Cesena: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cittadella – Salernitana: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sassuolo – Frosinone: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Pisa – Cremonese: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Carrarese: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Brescia – Reggiana: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Cosenza: martedì 13 maggio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Juve Stabia – Sampdoria Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Pierobon, Leone, Mosti, Rocchetti; Piscopo, Candellone; Adorante. All. Pagliuca. Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Altare, Ferrari, Riccio; Beruatto, Meulensteen, Vieira, Depaoli; Oudin, Sibilli; Niang. All. Evani. Mantova - Catanzaro

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro, Pontisso, Pompetti, Ilie, Quagliata; Iemmello, Pittarello. All. Caserta. Sudtirol – Bari Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Davi, Martini, Casiraghi, Mallamo, Veseli; Gori, Merkaj. All. Castori. Bari (3-5-2): Radunovic; Mantovani, Simic, Pucino; Oliveri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Favilli, Lasagna. All. Longo. Modena – Cesena Modena(3-4-2-1): Gagno; Beyuku, Zaro, Cauz; Di Pardo, Magnino, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Defrel. All Mandelli. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Piacentini; Ceesay, Saric, Simone Bastoni, Celia; Francesconi; La Gumina, Shpendi. All.Mignani. Cittadella – Salernitana Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Angeli, Capradossi, Carissoni; Tronchin, Pavan, Amatucci; Palmieri, Tessiore; Okwonkwo. All. Dal Canto. Salernitana (3-4-2-1): Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri. All. Marino. Sassuolo – Frosinone Sassuolo (4-2-3-1): Satalino; Paz, Lovato, Muharemovic, Pieragnolo; Boloca, Iannoni; Volpato, Verdi, Laurienté; Mulattieri. All. Grosso. Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Monterisi, Lusuardi, Bettella; J. Oyono, Kone, Bohinen, Bracaglia; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze.All. Bianco. Pisa – Cremonese Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Abildgaard, Angori; Meister, Tramoni; Lind. All. Inzaghi. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Moretti, Ravanelli; Gelli, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, De Luca. All. Stroppa. Palermo – Carrarese

Palermo (3-4-2-1): Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Pierozzi, Ranocchia, Gomes, Lund; Verre, Brunori; Le Douaron. All. Dionisi. Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Torregrossa; Finotto. All. Calabro. Brescia – Reggiana Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini. All. Maran. Reggiana (3-5-2): Motta; Libutti, Sosa, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti, Kabashi, Portanova, Marras; Gondo, Vido. All. Dionigi. Spezia – Cosenza Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, P. Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Vignali, Aurelio; Lapadula, F. Esposito. All. D’Angelo Cosenza (3-4-2-1): Vettorel; Sgarbi, A. Hristov, Venturi; Ricciardi, Kouan, Gargiulo, D’Orazio; Florenzi, Rizzo Pinna; Novello. All. Alvini.

Le designazioni arbitrali

Brescia – Reggiana: arbitro Ghersini, assistenti Fontani e Politi, IV Ufficiale Liotta, VAR Marini, AVAR Chiffi. Cittadella – Salernitana: arbitro Pairetto, assistenti Prenna e Vecchi, IV Ufficiale Maccorin, VAR Paterna, AVAR Fourneau. Juve Stabia – Sampdoria: arbitro Colombo, assistenti Zingarelli e Fontemurato, IV Ufficiale Totaro, VAR Di Paolo, AVAR La Penna. Mantova – Catanzaro: arbitro Aureliano, assistenti Palermo e Votta, IV Ufficiale Aldi, VAR Guida, AVAR Di Vuolo. Modena – Cesena: arbitro Marinelli, assistenti Belsanti e Bianchini, IV Ufficiale Nigro, VAR Maggioni, AVAR Sozza. Palermo – Carrarese: arbitro Perri, assistenti Ricci e Pedone, IV Ufficiale Di Mario, VAR Nasca, AVAR Pagnotta. Pisa – Cremonese: arbitro Giua, assistenti Margani e Lombardo, IV Ufficiale Striamo, VAR Camplone, AVAR Muto. Sassuolo – Frosinone: arbitro Pezzuto, assistenti Bitonti e Biffi, IV Ufficiale Frasynyak, VAR Gariglio, AVAR Piccinini. Spezia – Cosenza: arbitro Di Marco, assistenti Regattieri e Pascarella, IV Ufficiale Picardi, VAR Serra, AVAR Longo. Sudtirol – Bari: arbitro Sacchi, assistenti Barone e Monaco, IV Ufficiale Dorillo, VAR Abisso, AVAR Paganessi.