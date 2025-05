Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le partite del primo turno di playoff

Roma, 17 maggio 2025 – Dopo la fine della regular season, è tutto pronto per l'inizio dei playoff di Serie B, con le prime due gare che vanno in scena oggi. Oltre il Sassuolo e il Pisa, che hanno conquistato la promozione diretta in Serie A classificandosi rispettivamente al primo e al secondo posto, ci sono ancora sei squadre in corsa per salire in massima serie: lo Spezia, che ha chiuso al terzo posto con 66 punti; la Cremonese, quarta (61); la Juve Stabia, quinta (55); il Catanzaro, sesto (53); il Cesena, settimo (53) e il Palermo, ottavo (52). Queste compagini si affronteranno ai playoff, con la posizione finale durante il campionato che inciderà sia sul luogo dove verrà disputata la partita che sul risultato finale. Domani andranno in scena i turni preliminari, dove il Catanzaro ospiterà il Cesena e la Juve Stabia il Palermo.

Catanzaro – Cesena

Dopo aver a lungo insidiato la Cremonese per il quarto posto, il Catanzaro ha avuto una leggera flessione nel finale di stagione, dove è sceso fino al quinto posto. Tuttavia, quella di Caserta è una squadra compatta che ha tutte le carte in regola per andare avanti, a partire dalla punta Pietro Iemmello, il terzo miglior marcatore del campionato con 16 reti segnate, alle spalle di Pio Esposito e Laurienté. Grazie al piazzamanto in campionato, i giallorossi possono accontentarsi anche del pareggio: il regolamento, infatti, prevede che, in caso di parità dopo tempi regolamentari e supplementari non si svolgano i tiri dal dischetto, e che la squadra meglio classificata durante la regular season acceda alle semifinali. Dall'altra parte ci sarà un Cesena che ha svolto un campionato regolare e che nelle ultime settimane ha fatto lo scatto decisivo per qualificarsi ai playoff. Grazie alla sconfitta del Bari contro il Cittadella e alla vittoria esterna contro il Cosenza nella trentottesima giornata di campionato, gli uomini di Mignani si sono concessi la possibilità di potersi accontentare del pari nel recupero della trentaquattresima giornata contro il Modena, ma è arrivata addirittura una vittoria che gli ha permesso di chiudere il campionato al settimo posto superando il Palermo, che è stato fermato in casa dalla Carrarese. Ora, però, tutte le attenzioni sono sui playoff, con la gara che andrà in scena alle 17:15 al Ceravolo. Di seguito le probabili formazioni.

Probabili formazioni di Catanzaro – Cesena

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti, Quagliata; Iemmello. Biasci. All. Caserta. Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Francesconi, Saric, Celia, Calò; Antonucci, Sphendi. All. Mignani.

Dove vedere Catanzaro – Cesena in tv e in streaming

Catanzaro – Cesena sarà visibile dalle 17:15 di sabato 17 giugno su Dazn e su Amazon Prime al Canale “LaB Channel”.

La designazione aribtrale

Catanzaro – Cesena: arbitro Sacchi, assistenti Di Gioia e Moro, IV Ufficiale Monaldi, VAR Fabbri, AVAR Mariani.

Juve Stabia – Palermo

Il secondo playoff sarà tra Juve Stabia e Palermo. I campani si sono classificati al quinto posto, dopo un campionato decisamente positivo. Tuttvaia, nelle ultime quattro gare è arrivata una sola vittoria, il 2-0 contro il Catanzaro il 1 maggio. I gialloblù saranno trascinati dal tandem Adorante – Candellone: il primo ha segnato 15 gol in questo campionato, classificandosi al quarto posto nella classifica marcatori, mentre il secondo ha chiuso con 6 centri in 36 gare. Dall'altra parte ci sarà il Palermo, che ha chiuso all'ottavo posto con 52 punti conquistati. I rosanero erano già certi della qualificazione ai playoff nel trentottesimo turno, quindi prima degli ultimi novanta minuti di campionato, ma durante l'ultima gara è arrivato solo un pari contro la Carrarese, che, complice la vittoria del Cesena contro il Modena, ha fatto scivolare la squadra all'ottavo posto, perciò giocherà il primo turno di playout in trasferta. Come per il Catanzaro, anche la Juve Stabia può accontentarsi di un pareggio, mentre il Palermo ha bisogno di vincere se vuole inseguire il sogno promozione e qualificarsi alle semifinali. Di seguito le probabili formazioni.

Probabili formazioni di Juve Stabia – Palermo

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Mussolini, Pierobon, Leone, Rocchetti; Adorante; Piscopo, Candellone. All. Pagliuca.

Palermo (3-4-2-1): Audero; Diakitè, Baniya, Nikolaou; Di Mariano, Ranocchia, Segre, Lund Hansen; Insigne, Pohjanpalo; Brunori. All. Dionisi.

Dove vedere Juve Stabia – Palermo in tv e in streaming

Juve Stabia – Palermo sarà visibile dalle 19:30 di sabato 17 giugno su Dazn e su Amazon Prime al Canale “LaB Channel”.

La designazione aribtrale

Juve Stabia – Palermo: arbitro Di Bello, assistenti Lo Cicero e Bahri, IV Ufficiale Rutella, VAR Pezzuto, AVAR Maresca.