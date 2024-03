Serie B. Sorpresa FeralpiSalò, La Mantia è tornato a pungere

SALÒ (Brescia)

La partita che poteva rivelarsi decisiva per la rincorsa alla salvezza della FeralpiSalò ha ribadito che i gardesani sono decisi a lottare "sino all’ultimo istante dell’ultima partita" (parole di mister Zaffaroni) per riuscire a rimanere tra i cadetti. Nonostante tutte le difficoltà che hanno condotto la formazione verdeblù al "Picco" di La Spezia, Balestrero e compagni sono riusciti a mettere in bella mostra una prova vincente e convincente, dimostrando così di poter correre sino al termine per evitare la retrocessione.

Il turno infrasettimanale, oltre a tre punti d’oro, ha offerto alla matricola gardesana diverse indicazioni di assoluta importanza. La prima riguarda la maturità di un gruppo che ha saputo fare la sua partita nonostante tutti gli ostacoli che ha trovato sul suo cammino.

La seconda è legata al ritorno al gol di La Mantia, un attaccante che alla vigilia del Campionato veniva considerato il pezzo pregiato del mercato della Feralpisalò e che, invece, finora non è riuscito a ripagare le attese, tanto che quello segnato ai bianconeri è "solo" il quarto gol stagionale. Le assenze dell’ultima ora di Butic (influenza) e Martella (problemi durante il riscaldamento), alle quali si è aggiunto il forfait di Ceppitelli a metà partita, hanno messo in evidenza, poi, un altro aspetto che può rilevarsi determinante nel prosieguo del torneo per la squadra di Zaffaroni. In effetti i giocatori che sono stati chiamati in causa hanno risposto in modo estremamente positivo, a cominciare dal giovane Pilati, che quest’anno ha avuto poco spazio. L’ex difensore del Mantova, non appena chiamato in causa, ha fatto vedere non solo di poter offrire ampie garanzie, ma di meritare maggiore minutaggio. Unendo tutti questi segnali la FeralpiSalò può guardare avanti e far proseguire il suo cammino che domenica la chiamerà ad ospitare la Sampdoria. Un altro avversario insidioso, ma la formazione verdeblù, risalita a tre punti dai play out e a sette dai blucerchiati che in questo momento occupano l’ultimo posto che vale la salvezza diretta, ha le carte in regola per dare continuità alla sua rincorsa. Luca Marinoni