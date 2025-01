Serie B, ventitreesima giornata: Moreo trascina il Pisa, Sassuolo a -2

Bologna, 26 gennaio 2025 – Il Pisa non poteva sbagliare, e nella sfida contro la Salernitana sono arrivati i tre punti, importantissimi per avvicinarsi nuovamente al Sassuolo in testa alla classifica. Nonostante l'inferiorità numerica maturata al 14' a seguito dell'espulsione di Marin, gli uomini di Inzaghi sono riusciti a trovare la rete (poi decisiva) al 56', riuscendo a mantenere la porta inviolata e portando a casa la vittoria. Male il Palermo, che dopo le vittorie contro Modena e Juve Stabia ha ritrovato la sconfitta al Mapei Stadium contro la Reggiana, facendosi raggiungere da Cesena e Bari a quota 30 lunghezze. Non esulta la Cremonese, che contro il Modena non è andata oltre il 2-2, allontanandosi dallo Spezia al terzo posto e permettendo a Juve Stabia e Catanzaro di avvicinarsi, anche se i punti di distacco tra la squadra di Stroppa e le altre permettono al tecnico dei grigiorossi di non allarmarsi più di tanto. Bene, invece, il Catanzaro, che contro il Brescia ha ritrovato la vittoria dopo due pareggi consecutivi nel segno di Iemmello e Bonini, autore di una doppietta con l'ultimo gol segnato allo scadere.

Lucchesi e Sersanti regalano la vittoria alla Reggiana

Al Mapei Stadium esulta la Reggiana, che riconquista i tre punti dopo il pareggio contro il Bari e la sconfitta della scorsa giornata contro la Salernitana. Il primo gol del match porta la firma di Lucchesi e arriva al 14', quando il difensore dei padroni di casa stacca di testa sul corner di Kabashi e batte Sirigu. Poco più di dieci minuti dopo, al 25', il Palermo pareggia i conti con Ceccaroni, anche lui bravissimo a insaccare di testa sul cross di Ranocchia. Nei minuti successivi, i rosanero hanno la chance di portarsi sul 2-1 con Le Douaron, ma col sinistro calcia il pallone fuori. La ripresa si apre con il gol del vantaggio di Sersanti, che, pescato perfettamente da Vergara, supera Sirigu con il sinistro. Al 63' Le Douaron spreca la sua seconda palla gol della partita, e al 66' è Sersanti a non centrare la porta e a fallire il gol del 3-1. al 76' Le Douaron va ancora vicino al gol del pari, ma Libutti salva sulla linea di porta. L'ultima vera occasione del match arriva all'87' con Ranocchia che sfiora i legni della porta su calcio di punizione. Vince la Reggiana, mentre il Palermo cade nuovamente dopo due vittorie consecutive.

Bonini al cardiopalma

Il Catanzaro espugna il Rigamonti nel segno di Federico Bonini, che si traveste da goleador e con una doppietta regala tre punti a Caserta, importantissimi per restare saldamente in zona playoff. La partita si apre con la rete di Nuamah al 5', con la quale i lombardi si portano in vantaggio, ma appena sei minuti dopo arriva il pari del Catanzaro con Iemmello, che arriva a quota 11 in campionato. Nel resto del primo tempo non arrivano ulteriori azioni pericolose, mentre la ripresa si apre con il rigore sbagliato dal centravanti dei calabresi al 51'. Il Catanzaro, però, non si perde d'animo e rimane in zona offensiva, per poi trovare il gol del vantaggio al 68' con Bonini, che di testa batte Lezzerini. All'86' il Brescia trova il 2-2 con Bianchi, che insacca a porta vuota dopo l'uscita sbilenca di Pigliacelli, ma quando la partita sembra destinata al pari arriva il gol decisivo di Bonini al 97', che, nuovamente su cross di Quagliata, stacca di testa e regala i tre punti ai suoi. Per il Brescia prosegue il momento negativo, con la vittoria che mancata da ben undici gare.

L'inferiorità numerica non ferma il Pisa: contro la Salernitana decide Moreo

Il Pisa approfitta nel modo migliore della sconfitta del Sassuolo contro lo Spezia, superando di misura la Salernitana e riportandosi a due lunghezze dalla squadra di Grosso in testa ala classifica. Per la squadra di Inzaghi, la gara dell'Arena Garibaldi si mette male al 14', quando l'arbitro estrae il cartellino rosso per Marin per una gomitata su Tongya dopo l'intervento del Var. nonostante ciò, la Salernitana non riesce a sfruttare a suo vantaggio la situazione, e si torna negli spogliatoi con il risultato inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa, il Pisa prova a prendere le redini del gioco nonostante l'uomo in meno, e al 56' trova il vantaggio con Moreo, che arriva per primo sulla spizzata di Abildgaard. Il gol del numero 32 è l'unico della gara, con il Pisa che esce dall'Arena Garibaldi con tre punti. Per la Salernitana, invece, arriva nuovamente una sconfitta dopo la vittoria nella scorsa giornata.

Il Modena ferma la Cremonese

Dopo due vittorie di fila, frena la Cremonese di Stroppa, che contro il Modena trova soltanto un punto. Passano in vantaggio i grigiorossi al 17' con Vandeputte, dopo la traversa colpita al 10' da Caso, e al 25' pareggia Di Pardo, al primo gol in campionato. Sul finire de primo tempo il Modena si porta avanti con Palumbo, che dal dischetto batte Fulignati, ma all'88' arriva il gol del definitivo 2-2 per mano di De Luca, che insacca sul cross preciso del nuovo arrivato Azzi.