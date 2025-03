Sernicola entra in campo e cambia la gara. Morutan delizia l’Arena, cuore Caracciolo

SEMPER 6 Ancora una volta fa da spettatore non pagante in una gara nella quale si limita a raccogliere il pallone in fondo al sacco nel primo tiro incassato. CANESTRELLI 6 Un pizzico in apprensione su Mensah, che già all’andata lo aveva messo in grande difficoltà. Molto meglio quando si spinge in avanti per accompagnare la manovra.

CARACCIOLO 7 Nel momento più complesso della gara il capitano si carica sulle spalle tutta la squadra e i 9mila dell’Arena, segnando il gol che indirizza la partita.

BONFANTI 7 Ringhia vicino alla propria area, ma lascia di stucco quando si sgancia sulla fascia mancina. Serpentine, dribbling, spinta costante e puntuale: crea sempre la superiorità numerica.

RUS 6 Un paio di palloni recuperati e tanta attenzione nel finale. TOURÈ 6,5 Applicato e mai fuori posizione quando è chiamato a difendere. Non manca mai l’appuntamento quando deve contribuire alle combinazioni offensive.

CALABRESI sv.

MARIN 6,5 Nella prima frazione, quando il Mantova sembra averne di più, mantiene la barra dritta. Poi va sul velluto lasciando sfogare i compagni.

PICCININI 6,5 Gira spesso a vuoto fino all’intervallo, poi piazza un quarto d’ora iniziale nella ripresa da assoluto mattatore. HOJHOLT 6,5 Si piazza sulle zolle di Piccinini e sembra non esserci alcuna differenza: palloni recuperati, contrasti vinti, letture spesso buone.

SERNICOLA 7 Cambia il volto alla gara con un ingresso concreto, brillante e ricco di contenuti positivi sulla fascia sinistra. MORUTAN 7 Inzaghi lo lascia libero di svariare su tutto il fronte offensivo e il folletto accende la luce ogni volta che tocca la palla. Al bacio il corner recapitato sulla testa del capitano.

MOREO 6 Un buon quarto d’ora finale per mettersi alle spalle l’infortunio.

LIND 6,5 Non trova la via della porta ma sfodera una gara tutta sostanza e abnegazione per i compagni, che sfruttano quasi tutte le sue sponde per involarsi verso l’area di rigore avversaria. INZAGHI 7,5 La sua squadra vede ancora i fantasmi quando incassa il pareggio al primo tiro subito, dopo una prima parte di gara decisamente positiva. Dopo aver riordinato le idee negli spogliatoi, i suoi uomini tornano in campo e ritrovano il vestito delle occasioni di gala. Non era facile dopo le due scoppole subite in appena otto giorni: adesso un bel sospiro di sollievo e tanto lavoro nella sosta per ripartire di slancio da Cosenza. M.A.