Un bomber da 70 milioni. Castro, quotazione boom. E Santi può solo crescere

Non ci sono più solo i numeri a certificare la crescita esponenziale di Santiago Castro. L’attaccante si è preso sulle spalle l’eredità di Zirkzee, con leggerezza e cattiveria: 10 gol e 8 assist in stagione, fin qui, divisi tra le 8 reti e i 5 passaggi vincenti in serie A e le 2 con 3 assist in Coppa Italia.

L’olandese chiuse a 12+6, Castro ha ancora 9 partite di campionato e almeno due di Coppa Italia per migliorare le statistiche. Intanto, oltre al Bologna si è preso la nazionale argentina a soli 20 anni: o 21 da compiere a settembre, nella prossima stagione, se preferite. E’ la nazionale campione del mondo, quella di Messi: insomma qualcosa che svolta una carriera e pure le quotazioni di mercato di un ragazzo arrivato nel gennaio 2024 per 12 milioni di euro.

A dimostrazione di quest’ultima teoria, è arrivato lo studio del Cies osservatorio calcistico, che racconta come Santiago Castro sia il secondo giocatore che milita in Italia che ha fatto lievitare maggiormente le proprie quotazioni, in relazione all’età (classe 2004) e al prezzo che è stato pagato. Di più: è quello con l’ingaggio minore, 500mila euro netti a stagione. Meglio di lui solo Yildiz (classe 2005, ingaggio da 1,5 milioni), preso dalla Juventus da svincolato del Bayern Monaco e sul mercato in vista della prossima estate con una quotazione intorno ai 70 milioni. Secondo l’osservatorio calcistico la punta argetina del Bologna ha un valore che si attesta tra una forbice che va dai 50 ai 70 milioni: forbice che dipende dai numeri che l’argentino potrebbe mettere a referto tra club e nazionale da qui a fine stagione e dall’eventuale qualificazione in Europa del Bologna: e di che tipo. A 70 potrebbe arrivare rimanendo a Bologna un altro anno, iniziando a segnare anche in Europa.

Insomma, da 12 a 50 milioni in un anno e mezzo, che potrebbero diventare 70 se il Bologna avrà la forza di trattenerlo in estate. Questo sulla carta, perché poi il prezzo lo farà il Bologna a tempo debito: ma Inter e Atletico Madrid sono sulle tracce e pure in Premier Arsenal e Chelsea hanno già sondato il terreno. Vale oro, Castro. E ora non è più solo teoria, ci sono gli studi a dimostrarlo. Secondo il Cies, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, a cui Castro si ispira e che ha raggiunto in nazionale, è il giocatore che milita in Italia che vale di più: tra i 90 e i 112 milioni, seguito da Yildiz, dal milanista Reijnders (tra i 58 e i 75 milioni) e De Ketelaere (tra i 56 e i 72 milioni). Ma tutti i calciatori in questione hanno qualche anno in più di Castro e soprattutto sono costati di più, Yildiz a parte: intorno ai 25 milioni, tra parte fissa e bonus. Di più. Sempre secondo l’osservatorio calcistico, Castro è il 27° calciatore che ha fatto lievitare maggiormente le proprie quotazioni considerando 65 campionati in giro per il mondo.

Il Bologna se lo gode, aspettando di capire se sarà nuovamente Europa e di che tipo: prima di fissare eventualmente il prezzo e considerando eccome la possibilità di poterlo trattenere, in caso di nuova Champions.