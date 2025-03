Argentina in emergenza davanti: Castro potrebbe partire anche dal 1’ nella sfida all’Uruguay. Benja e Santi pregustano il debutto

Il momento magico di Santi Castro continua. Con la Lazio ha segnato il decimo gol stagionale, l’ottavo in campionato e il secondo nelle ultime quattro gare, coronando la gioia della prima convocazione. Ma le sue quotazioni sono in ulteriore ascesa: dal ritiro dell’Argentina, infatti, si fanno insistenti le indiscrezioni del suo probabile esordio con la maglia dell’Albiceleste. Probabilmente non dal primo minuto, ma forse a partita in corso: con l’Uruguay, nella notte, o allo stadio Monumental della sua Buenos Aires, nella notte tra martedì e mercoledì contro niente meno che il Brasile, in una delle sfide più iconiche del calcio mondiale.

A suggerirlo, gli eventi delle ultime ore in casa Argentina: alle esclusioni dai convocati per problemi fisici di Messi e Dybala (stagione finita, sarà operato), si è aggiunto il forfait di Lautaro Martinez, rientrato a Milano per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Morale: a Scaloni, per il ruolo di punta centrale, restano Julian Alvarez, probabile titolare, e il classe 2004 del Bologna Santiago Castro, unica alternativa qualora il giocatore dell’Atletico avesse bisogno del cambio o Scaloni dovesse optare per il turn over. Argentina prima, con 25 punti nelle qualificazioni, Uruguay seconda e Brasile quinto, a caccia di punti per evitare una storica eliminazione dai mondiali: Castro ha fame, continua a bruciare le tappe e fiuta l’esordio.

Ci spera anche Benji Dominguez, anche se nel comparto esterni e trequartisti il ct dell’albiceleste ha più scelta: da Correa a Gonzalez, da Giuliano Simeone a Nico Paz, fino a Thiago Almada. Scaloni aveva pre convocato 31 giocatori: sono rimasti in 25 e i due rossoblù ci sono, a dimostrazione che su di loro, in chiave mondiale, il ct della nazionale campione del mondo in carica ci punta e proprio per questo potrebbe dare loro spazio in due gare chiave per provare a chiudere i conti qualificazione.

Una sola notizia non buona: ed è per Italiano. Dominguez, Castro e Lucumi giocheranno nella notte tra martedì e mercoledì la seconda gara di qualificazione, il che significa che torneranno a disposizione venerdì, giornata di rifinitura in vista della trasferta di Venezia, in programma sabato 29: Castro sarà squalificato e quindi fuori dai giochi, ma pure per gli altri due è difficile ipotizzare un impiego in laguna, dove in difesa si giocheranno una maglia Casale ed Erlic. Sulle corsie esterne Italiano ha però l’imbarazzo della scelta, tra Orsolini e Ndoye, un Cambiaghi inR ascesa e Pedrola finalmente in gruppo.

All’allenamento di ieri non ha partecipato Calabria, colpito dall’influenza: grazie alla sosta, avrà tempo di recuperare, mentre tra la serata e la notte sono scese in campo la Scozia di Ferguson, la Croazia di Moro e la Colombia di Lucumi.

Marcello Giordano