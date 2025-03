Piace anche il mancino hilgers del twente. Okoli, Vitik e Osuji:. Sartori getta le basi per il futuro rossoblù

Niente nazionale per Riccardo Orsolini. Il numero 7 rossoblù ha bussato alla porta di Spalletti, con l’esultanza dopo la rete alla Lazio, ma neppure l’infortunio di Retegui ha portato a un ripensamento del ct: "Vedremo dopo la prima sfida con la Germania: chiamerò Piccoli se avrò bisogno di una prima punta o Baldanzi se dovesse servirci una seconda punta".

Avanti con le due punte, non c’è spazio per un esterno offensivo pure come Orso in Nazionale. Ma le dichiarazioni di Spalletti sparigliano comunque le carte: perché Roberto Piccoli (23 anni), in prestito a Cagliari dall’Atalanta con diritto di riscatto tra i 10 e i 12 milioni con i bonus.

E’ stato lanciato all’Atalanta da Sartori ed è uno dei calciatori tenuti sotto osservazione dal Bologna, insieme con Pinamonti (in prestito con diritto di riscatto al Genoa dal Sassuolo per 14 milioni), qualora Dallinga dovesse essere messo alla porta e in vista anche di un’estate che si preannuncia calda sul fronte Castro.

Ma pure sul fronte difesa, ci sono novità. Beukema e Lucumi formano una delle migliori coppie dell’intera serie A e hanno gli occhi addosso di Napoli, Inter, Atletico Madrid e Premier, quando il mercato non è ancora decollato.

Erlic aveva già chiesto la cessione a gennaio e potrebbe partire in estate, quando il Bologna dovrà valutare il percorso di crescita di Ilic, destinato al rientro dal prestito al Partizan. Intanto, il club rossoblù è segnalato su diversi profili: è bene precisare che non si parla di trattative in corso, ma di interessamenti e monitoraggi: piace Caleb Okoli (23) del Leicester, ex Atalanta come Piccoli scoperto a Bergamo da Sartori, Martin Vitik (22) dello Sparta Praga, per il quale il Bologna si vide rifiutare una proposta da 15+3 di bonus perché ritenuta tardiva (arrivò a tre giorni dalla chiusura del mercato estivo, ma di recente il diesse ha fatto sapere che era ritenuta congrua economicamente parlando).

Non è finita. Dal Belgio, campionato dal quale Sartori ha prelevato Lucumi, fanno sapere che gli scout rossoblù di recente siano stati avvistati più volte sulle tracce di Vince Osuji (18), nigeriano classe 2006 di proprietà del Bruges, con una valutazione attorno ai 5 milioni di euro, mentre dall’Olanda ribattono che gli uomini mercato stiano sondando il terreno per Mees Hilgers (23), centrale mancino del Twente, che il Bologna ha iniziato a seguire due anni fa dopo la tournèe estiva in Olanda.

Trattasi di tracce e idee: che saranno approfondite una volta stabilita la strategia di mercato, che passerà dal finale di stagione e dalla qualificazione all’Europa, dalla quale dipende anche il riscatto obbligato di Casale per 6,5 milioni.

Marcello Giordano