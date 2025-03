SOLIDARIETà. Il ricordo di Eneas diventa uno sticker

Figurine Forever è un’associazione che attraverso la produzione e la vendita di sticker di personaggi sportivi storici si occupa di sostenere progetti di solidarietà. Per perseguire i propri fini, ha puntato i fari su un ex rossoblù: Eneas (nella foto), attaccante brasiliano che sbarcò a Bologna nel 1980 dal Portuguesa, alla riapertura delle frontiere, per rinforzare il Bologna di Radice che partita con una penalizzazione di 5 punti e che terminò il campionato al settimo posto. La famiglia di Eneas e dalla famiglia italobrasiliana Galli-Mancini, che condivise con il calciatore momenti di svago tra il 1980 e il 1981, quando la punta di San Paolo vestì le maglie di Bologna e Udinese, prima di rientrare in patria per andare incontro a una prematura morte, a 34 anni, a causa dei postumi di un incidente stradale. Tra Saudade e problemi muscolari e di adattamento al clima, Eneas totalizzò 20 presenze e 3 reti rossoblù. Le figurine saranno in vendita al prezzo di 5 euro su figurineforever.com e in occasione della tradizionale Fiera del Fumetto di Bologna, organizzata da Kolosseo, in Piazza Lucio Dalla nel prossimo fine settimana (sabato e domenica) con ingresso libero.