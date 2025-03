Domani si lavora a Casteldebole: l’ex rossonero colpito da un attacco febbrile. La ripresa con il dubbio Calabria

E’ in programma domani la ripresa degli allenamenti a Casteldebole: alle 11 la squadra di Italiano inizierà la marcia di avvicinamento alla trasferta di Venezia, dopo due giorni di riposo. Italiano aspetta novità da Calabria, colpito venerdì dall’influenza. C’è fiducia nel fatto che l’ex Milan possa riprendere gli allenamenti tra domani e martedì ed essere regolarmente in corsa per una maglia da titolare al Penzo: in caso contrario, dovrebbe esserci spazio per De Silvestri, considerato che Holm rientrerà dagli impegni con la Svezia solo giovedì.

Martedì saranno a Casteldebole Fabbian, Ferguson e Moro, mercoledì tornerà Skorupski. Ma è da giovedì, con i ritorni anche di Aebischer, Freuler, Ndoye e Holm, che Italiano avrà la squadra quasi al completo, in attesa dei sudamericani.

Di fatto domani si ritroveranno a Casteldebole Ravaglia, Bagnolini, Beukema, Casale, Erlic, Miranda, Lykogiannis, De Silvestri, El Azzouzi, Pobega, Odgaard, Cambiaghi, Orsolini, Pedrola e quel Dallinga in odor di maglia da titolare data la squalifica di Castro, in un rush finale in cui a propria volta si giocherà il futuro, dopo una stagione poco convincente. Il tutto in attesa di sapere se Calabria abbia smaltito o meno l’influenza.

