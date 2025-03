Freuler anticipa tutti: è già tornato a Bologna

Il primo nazionale rossoblù che Italiano riabbraccerà a Casteldebole un po’ a sorpresa è Remo Freuler. Il centrocampista ieri mattina ha lasciato il ritiro della Svizzera perché alle prese, recita il comunicato, con “sintomi persistenti di influenza”.

Un’influenza che non guarisce, e che gli aveva fatto saltare l’amichevole con l’Irlanda del Nord, è un buon motivo per non tenerlo a riposo in Svizzera, cosa che sarebbe successa anche martedì in occasione del test tra i rossocrociati e il Lussemburgo.

Ecco perché Freuler è tornato sotto le Due Torri. Difficile vederlo già in campo stamattina a Casteldebole alla ripresa degli allenamenti, dove dovrebbe esserci Calabria, che l’influenza l’ha smaltita. Ferguson in campo 30 minuti in Scozia-Grecia 0-3.

Nelle prossime ore, forse già oggi, scatterà la prevendita per la trasferta di sabato a Venezia. Il settore ospiti del Penzo ha una capienza di mille posti.