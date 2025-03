La trasferta in Laguna ancora ’congelata’ dal Gos. Intanto il popolo rossoblù invade il Castellani: domenica adunata a Casteldebole. Febbre da tifo: sold out a Empoli e con il Napoli

Venezia è una caccia al biglietto che non c’è. Nel senso che i mille posti di curva ospiti del Penzo, in attesa delle decisioni del Gos (il Gruppo operativo per la sicurezza), non sono stati ancora messi in vendita. Ma il biglietto che non c’è è anche il leitmotiv dei successivi due impegni dei rossoblù: la semifinale di andata di Coppa Italia con l’Empoli di martedì 1 aprile e il Bologna-Napoli di campionato di lunedì 7 aprile, match quest’ultimo che viaggia spedito verso il sold out. La fede rossoblù è questo: sognare di essere al seguito del Bologna a dispetto di limitazioni e capienze.

La fede è anche ritrovarsi a Casteldebole domenica mattina alle 10,45 per mandare un segnale di vicinanza alla squadra nell’antivigilia del viaggio a Empoli: è l’invito partito ieri, ed esteso a tutti i tifosi, dei gruppi della curva Bulgarelli. Il fronte più delicato è quello relativo al Venezia-Bologna di campionato di sabato. La giornata di ieri a Casteldebole è filata via senza comunicazioni ufficiali in arrivo dalla Laguna, dove si attende il pronunciamento del Gos (l’ultimo Venezia-Bologna registrò scontri tra le due tifoserie) prima di mettere in vendita i mille biglietti di curva ospiti.

Biglietti introvabili anche per Empoli. Circa 4 mila sono già nelle tasche dei tifosi rossoblù ma ieri non è stato possibile acquistare tagliandi in Curva Nord, settore fin qui riservato ai soli residenti in Toscana.

Solo poche centinaia di biglietti di tribuna separano dal tutto esaurito il Bologna-Napoli di campionato del 7 aprile. Spettatori previsti circa 31 mila, in un Dall’Ara che si annuncia molto colorato di rossoblù.

