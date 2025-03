Castro sorride, Italiano trema. Botta alla caviglia: Empoli a rischio

C’è apprensione a Casteldebole. La scorsa notte, infatti, Santiago Castro non è andato neppure in panchina nella sfida vinta dall’Argentina 4-1 sul Brasile: colpa di una botta rimediata in allenamento alla caviglia. Lo staff medico dell’Albiceleste si è messa subito in contatto con il Bologna e la dirigenza ha parlato più volte con il calciatore: difficile però stabilire a distanza l’entità del problema. In Argentina parlano di contusione, senza lesioni: a Bologna sperano di poter confermare questa diagnosi senza sorprese. Quando? Questo pomeriggio.

Castro e Dominguez rientreranno verso le 16 all’aeroporto e il numero 9 sarà prelevato e portato direttamente a effettuare riscontri. C’è da capire di quale entità sia la botta e soprattutto da escludere eventuale trauma distorsivo. A Venezia Castro, squalificato, mancherà comunque. Preoccupa, semmai, l’eventuale forfait in Coppa Italia con l’Empoli, sfida in programma martedì. E c’è apprensione anche perché dopo le sfide con Venezia ed Empoli arriveranno gli scontri in alta quota con Napoli, Atalanta e Inter: il Bologna sarà arbitro della lotta scudetto, ma soprattutto delle proprie ambizioni Champions ed europee.

Per arrivare in fondo alla corsa c’è bisogno del miglior Castro: anche perché Dallinga stesso non è al meglio, da due mesi convice con un problema simile a quello avuto da Aebischer tra addome e inguine; è in crisi tecnica da inizio stagione, per giunta non sta bene e rischia di dover disputare 2-3 partite in una settimana. Italiano e la dirigenza incrociano le dita. Castro si è ritratto sorridente in compagnia del compagno di nazionale MacAllister dopo il netto successo sul Brasile. Ma Santi ha pure postato una foto dei festeggiamenti in tribuna del popolo albiceleste, ricordando a tutti di essere stato costretto all’esclusione last minute. "Grato a Dio per avermi fatto vivere questi bei momenti, enorme l’impegno di questa squadra e dei tifosi! Qualificati al Mondiale 2026".

Per continuare a parlare sul campo, il Bologna ha bisogno del suo numero 9, di cui ha parlato anche Javier Zanetti ai microfoni di Tyc, l’emittente che ha dato la notizia dell’infortunio di Castro. Il vice presidente dell’Inter ha ribadito pubblicamente come i nerazzurri stiano monitorando con attenzione il talento rossoblù: "Sta facendo molto bene al Bologna. I grandi giocatori, specie i giovani, sono sempre nei radar dei top club, perché in loro vedi sempre una prospettiva di miglioramento. I migliori club mondiali lo staranno seguendo, ma oggi è un giocatore del Bologna". E il Bologna incrocia le dita, nella speranza che Castro possa esserci a Empoli o al più tardi col Napoli.