Il ritorno dei nazionali: in giornata attesi Ndoye, Aebischer e Holm. Domani per ultimi Lucumi e Benja. Duello Skorupski-Ravaglia tra i pali. Quanti ballottaggi verso Venezia

La ripresa del campionato incombe e finalmente Italiano, da questa mattina avrà il Bologna quasi al completo: di rientro dalle nazionali anche Ndoye, Aebischer e Holm, è tempo di valutare la condizione dei calciatori e iniziare a ragionare sull’undici titolare da schierare al Penzo di Venezia e poi in Coppa Italia a Empoli. Se da un lato la sosta ha portato in dote le preoccupazioni per Santiago Castro, dall’altro è stata utile per rimettere minuti nelle gambe a Holm e Aebischer. Lo svedese, che non giocava dal 14 febbraio col Torino a causa di una lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra, è stato impiegato 71 minuti nella sfida tra Svezia e Irlanda del Nord, trovando anche la rete che al settimo minuto ha sbloccato l’incontro: secondo gol in carriera in nazionale, per Holm, che si candida per una maglia in vista di una settimana da tre partite, con Venezia, Empoli e Napoli. Ma Calabria ha recuperato dall’influenza e dovrà fare i conti anche con De Silvestri.

Ha giocato un tempo pure Aebischer, che però difficilmente troverà spazio, se non a partita in corso. Da valutare anche le condizioni di Ndoye, che è stato impiegato per 65 minuti contro il Lussemburgo da seconda punta: Ndoye, 7 gol in stagione, si giocherà una maglia con Cambiaghi a Venezia, con Odgaard e Orsolini a supporto di Dallinga. Gli ultimi a rientrare in gruppo saranno Dominguez e Lucumi, domani, giorno di rifinitura: probabile panchina per i sudamericani, che dovrebbero essere risparmiati per Empoli. In difesa, dovrebbe toccare a Casale, al fianco di Beukema, con Miranda favorito su Lykogiannis a sinistra. In mediana, invece, Freuler, rientrato in anticipo dalla Svizzera, ha smaltito l’influenza e dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Se con Ferguson o Pobega, dipenderà dalle valutazioni di Italiano sulla stanchezza dei reduci dalle nazionali, in virtù anche del cruciale impegno di Coppa Italia.

Ieri, intanto, è rientrato in gruppo Skorupski, dopo Fabbian, Ferguson, Moro e Freuler: il polacco è in ballottaggio con Ravaglia. Oggi toccherà a Aebischer, Ndoye e Holm. Mancano solo i sudamericani. Lucumi e Dominguez destinati alla panchina in laguna, dal momento che rientreranno solo alla vigilia, dopo un volo intercontinentale e col fusorario da smaltire: insomma, da oggi il tecnico avrà la rosa quasi al completo. Può entrare nel vivo la preparazione della sfida col Venezia, tappa cruciale per difendere il quarto posto.

Marcello Giordano