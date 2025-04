Gol, assist e lampi: effetti speciali. Ndoye, il padrone della fascia. Odgaard, qualità e sostanza. Ferguson è l’uomo ovunque

Skorupski 7 Nel primo tempo l’unico suo avversario sembra un vento che pela le orecchie e invece è lui che al 39’ pela coi guantoni il diagonale di Solbakken (in fuorigioco, ma non rilevato) sventando un gol fatto.

Beukema 6,5 L’attacco empolese è poca roba ma dalla sua parte s’infila Solbakken prima dell’intervallo.

Lucumi 7 Controlla le rare sortite empolesi con un filo di gas. Al rientro da titolare offre la solita prova di solidità.

Miranda 6,5 Vale il discorso fatto per Calabria: l’Empoli si schiaccia da sé, non c’è bisogno della spinta di quelli che un tempo si chiamavano fluidificanti. Sempre in controllo dell’avversario e della partita. Nel finale osa e sfiora il 4-0.

Freuler 7 Ancora una volta prende per mano la squadra e la riversa nella metà campo degli altri.

Ferguson 7 Non ha bisogno di ricorrere agli effetti speciali per dominare. Ma è dappertutto, perfino in zona gol all’85’ quando il suo destro esce di poco.

Orsolini 7,5 Nemmeno due giri di lancette e spreca di destro quello che forse non si può sprecare. Ma l’Orso ha in caldo il sinistro per il ct Spalletti, seduto in tribuna, e lo estrae dal cilindro a 23’ fulminando Seghetti. Poi un po’ di accademia e la standing ovation del Castellani rossoblù quando Italiano nella ripresa lo toglie. Tredicesimo gol in stagione: bomberissimo per distacco.

Odgaard 7 Ha la capacità più unica che rara di entrare in tutte le azioni decisive. Serve a Orsolini il gol che sblocca l’inerzia della partita, si ripete a inizio ripresa con in filtrante geniale che libera i cavalli di Ndoye, poi assist-man per Dallinga. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

Ndoye 7,5 Gli riesce tutto con una facilità disarmante. Palla al bacio per Dallinga che al 29’ confeziona il 2-0, cross disegnato col compasso di nuovo per l’olandese che al 51’ firma il 3-0. L’asse Svizzera-Olanda funziona che è una meraviglia. Nel dubbio Dan mette a referto due assist in una semifinale di Coppa.

Holm 6 Va col pilota automatico.

Cambiaghi 6 Entra e stampa sul palo il tentativo dello 0-4.

Fabbian 6 Solido quanto basta.

Dominguez 6 Una piroetta che accende il tifo rossoblù.

Aebischer 6 Minuti preziosi per la condizione.

Allenatore Italiano 7,5 Schiera il Bologna migliore per sbrigare subito la pratica e i suoi lo ripagano con una prova di forza impressionante. I cinquemila tifosi rossoblù lo omaggiano con un coro che sa di incoronazione verso la finale dell’Olimpico.

Voto squadra 7,5

Massimo Vitali