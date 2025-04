Seghetti senza colpe, Bacci si perde. De Sciglio, l’esperienza non basta

Seghetti 6,5 Preso d’assalto, raccoglie palloni nel sacco senza colpa, mettendo qualche pezza su Miranda, Orsolini e Dallinga.

De Sciglio 4 Ferma Ndoye solo con le cattive, l’esperienza non basta. I tre gol nascono dal suo lato con Odgaard e Ndoye.

Marianucci 5 Sul secondo gol c’è la sua compartecipazione e sul terzo si perde Dallinga. Ha qualità e si vede, ma fatica a guidare un reparto improvvisato e si perde a sua volta.

Tosto 4,5 Tosto di nome, ma non ancora di fatto. Si perde Orsolini sull’1-0 andando a chiudere su Dallinga senza guardare la palla. E’ sempre lui a perdersi Dallinga sul 2-0.

Gyasi 5 Praticamente a uomo su Miranda nel primo tempo, ma lo spagnolo avvia la costruzione dei primi due gol. Parte a destra, finisce a sinistra, si sbatte, ma non basta: e si divora il 3-1.

Bacci 4,5 Dopo dieci minuti si perde nel frullatore della mediana rossoblù.

Kovalainen 5 In affanno, come è normale che sia per un centrocampista che ha giocato 50’ in tutta la stagione.

Cacace 5 Si perde pure Orsolini sul vantaggio, non ribalta mai il fronte.

Solbakken 5,5 Al rientro da titolare dopo 4 mesi, l’unico lampo empolese passa da un suo taglio con conclusione deviata in angolo da Skorupski.

Fazzini 5,5 Unico elemento qualitativo. Mette due palloni preziosi per Solbakken nel primo tempo, si batte in mediana nella ripresa.

Colombo 5 Si batte, ma combina poco.

Sambia 5 Sbaglia una rifinitura e l’Empoli incassa lo 0-3.

Goglichidze 6 Aggiusta la difesa.

Pezzella 6 Entra con orgoglio, stoppa Orsolini e prova qualche affondo.

Esposito 6 Attaccante di qualità e intuito: pericoloso, alza il baricentro.

Grassi sv

Allenatore D’Aversa 5 Per la proprietà la salvezza è la priorità. Il tecnico esegue, schierando una formazione piena di giocatori reduci da infortuni, riserve, Primavera e squalificati in vista di domenica con il Cagliari. Evita la goleada con i cambi, ma rinuncia a giocarsi l’appuntamento con la storia.

Voto squadra 5

Marcello Giordano