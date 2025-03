SABATO IL VENEZIA: LE ULTIME DA CASTELDEBOLE. Calabria è tornato, Freuler ko e in dubbio. Al ’Penzo’ possibile turnover causa nazionali

Calabria ha smaltito l’influenza e ieri si è allenato regolarmente in gruppo nel giorno che ha segnato la ripresa dei lavori in vista della ripresa del campionato, in programma per il Bologna sabato al Penzo, contro il Venezia. Si è fermato però Remo Freuler, rientrato anticipatamente dalla nazionale a causa dell’influenza: da capire se il centrocampista riuscirà a smaltirla in tempo utile, ma i giorni a disposizione non mancano a Vincenzo Italiano, che ieri è salito sul terzo gradino del podio della panchina d’oro, dietro a Inzaghi e Gasperini, entrando ufficialmente nella lista dei migliori allenatori della serie A. Nell’attesa, oggi rientreranno a Casteldebole Ferguson, Moro e Fabbian.

Domani sarà il turno di Skorupski e giovedì di Aebischer, Ndoye e Holm. Solo allora, valutate le condizioni dei nazionali, Italiano potrà iniziare a stilare l’undici titolare che affronterà il Venezia. La volata finale per la Champions dovrebbe cominciare senza Lucumi e Dominguez, che rientreranno dagli impegni con Colombia e Argentina solo venerdì, giorno di rifinitura.

Marcello Giordano