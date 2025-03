Miranda, straordinari in vista. Dubbio Lykogiannis: nuovi accertamenti per il trauma subito alla caviglia

Senza Castro, ma non solo. A Venezia, Italiano dovrà rinunciare a Lorenzo De Silvestri e a Charalampos Lykogiannis. E se l’assenza del capitano è rilevante in virtù del peso morale che ‘il sindaco Lollo’ ha per il gruppo, a preoccupare sono le condizioni del greco. Il laterale mancino è ai box da un paio di giorni per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia e oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica. C’è il dubbio che possano esserci lesioni e si resta con il fiato sospeso per capire l’entità dello stop. Va da sè che Lykogiannis non sarà a disposizione non solo a Venezia, ma anche a Empoli e probabilmente oltre. Se a destra Italiano può ruotare Calabria, Holm e De Silvestri, a sinistra, in assenza del greco, resta il solo Miranda, in una settimana da tre impegni cruciali con Venezia, Empoli (semifinale di andata di Coppa Italia) e Napoli, a cui potrebbero essere richiesti gli straordinari. Il tutto aspettando i risultati degli esami odierni.

Ma Holm è già stato schierato a sinistra con il Benfica e la Fiorentina e in caso di emergenza può coprire l’assenza di Lykogiannis a sinistra. Aspettando i riscontri, testa al Venezia, primo match del rush finale. Difesa obbligata e dubbio Lucumi che è rientrato solo ieri (con Dominguez), giornata di rifinitura.

Il portiere non è escluso che possa essere Ravaglia, con Skorupski lasciato a riposo dopo gli impegni con la Polonia in vista di Empoli. In mediana, l’inamovibile è Remo Freuler. Al suo fianco, Ferguson è favorito su Pobega in mediana, ma quest’ultimo non è fuori dai giochi: il ballottaggio sarà sciolto all’ultimo minuto. Sulla trequarti, spazio a Orsolini e Odgaard, con Cambiaghi favorito sul Ndoye per l’ultima maglia. Anche in questo caso, la decisione sarà presa in questa vigilia, considerando le condizioni di Ndoye, impegnato nell’ultima sosta con la Svizzera. Anche perché martedì il Bologna affronterà un altro crocevia fondamentale: non un match da dentro o fuori, considerato che le semifinali di Coppa Italia si giocano con formula di andata e ritorno, ma appuntamento con la storia. E appuntamento a cui il Bologna si presenterà probabilmente ancora senza Castro e Lykogiannis, con rotazioni da garantire in attacco, dove Odgaard potrebbe essere impiegato di punta e Fabbian sulla trequarti, e con i rientri di Lucumi e Dominguez, peraltro a segno al Castellani nella gara di campionato.

Marcello Giordano