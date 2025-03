L’ex numero uno: "Nella mia classifica del campionato è al top con De Gea e Svilar. Da due anni ha svoltato e non sbaglia più». Pagliuca: "Lukasz da podio, mai stato così forte»

Gianluca Pagliuca, qual è la forza di Skorupski? "L’essersi migliorato tanto. I portieri con l’età acquisiscono esperienza e l’esperienza è un fattore fondamentale per chi deve difendere la porta e insieme guidare da dietro i compagni di reparto. Un altro fattore decisivo sono gli allenatori dei portieri che incontri: e sia nello staff di Motta che in quello di Italiano ci sono grandi professionisti".

E così Lukasz è diventato completo. "E’ da due anni che ha svoltato. Non sbaglia una partita e anzi più di una volta di partite ne ha salvate con le sue parate. Oggi ha un rendimento continuo che prima non aveva. E poi è stato messo in competizione con Ravaglia ma non ha mai fatto una dichiarazione fuori posto".

Dove lo colloca nel panorama dei portieri della Serie A? "Sul podio. Nella mia classifica è tra i primi tre del campionato con De Gea e Svilar. Ovvio che non mi dimentico di Carnesecchi: ma se devo battezzarne tre oggi lo metto un gradino sotto".

Skorupski si candida per il dopo Szczesny in nazionale. "Szczesny resta un portiere molto forte e nonostante Di Gregorio sia in gamba la Juve ha commesso un grave errore a lasciare andar via il polacco (che è ripartito dal Barcellona, ndr)".

Tornando al Bologna: Italiano lascerà spazio anche a Ravaglia da qui alla fine? "Fin qui l’allenatore ha dato sempre delle chance a Federico, che ha saputo sfruttarle. Ma il ruolo di portiere è molto delicato e non so se Italiano se la sentirà di toccare certi meccanismi nelle partite che restano. Chi dei due giocherà col Venezia? Non lo so. Ma penso che Ravaglia potrebbe avere un’occasione in una delle due semifinali di Coppa Italia con l’Empoli".

San Lukasz a sua volta ha dei santi protettori? "Se ti proteggono due come Beukema e Lucumi è un bell’andare".

m. v.