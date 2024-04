Settore giovanile. Under 17 ko a Cerignola dopo 3 risultati utili di fila

CERIGNOLA – Sconfitta in trasferta 4-3 per i ragazzi di mister Nasini che interrompono la striscia di tre risultati utili consecutivi e complicando così la propria situazione in chiave playoff. Dopo 11 minuti i lPerugia subisce il gol di Nanula. Protagonista in positivo è Romagnoli che nel primo tempo salva il risultato più volte. Nella ripresa espulso Cardoni, arriva il 2-0. Barberini accorcia di testa al 16’ ma il gol di Dabellonio frena le speranze biancorosse. Salustri di testa firma il 3-2 ma è Ripoli allo scadere a chiudere la partita. Serve a poco il gol di Cerbone su rigore nel finale. In classica, ad un turno dalla fine, i biancorossi rimangono a quota 44 al terzo posto agganciati da Arezzo e Monterosi.

PERUGIA: Romagnoli, Cresci, El Ouardi (14’ st Rinalducci), Napolano (14’ st Merli), Salustri, Mori (42’ st Bartolini), Mannarini (14’ st Cerbone), Liberti, Cardoni, Barberini, Giordani (30’ st Cingolani). A disp.: Belia. All.: Nasini.