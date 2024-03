Sfida al fiorenzuola. La Giana in cerca dell’ottava meraviglia

"La squadra ha ritrovato quella cattiveria che era mancata all’inizio del girone di ritorno, quando avevamo fatto un punto in sette partite. Cerchiamo sempre di dare qualche cosa in più: lo facciamo in allenamento, lo ritroviamo in partita. Tutti hanno grande voglia di lasciare il segno. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento". È il messaggio di capitan Daniele Pinto a cinque giornate dalla fine del campionato. Giana in zona playoff (+4 di vantaggio sulla prima delle escluse), imbattuta da sette turni (quattro vittorie) e che non prende gol da cinque gare. Oggi, in casa alle 18.30, arriva un Fiorenzuola in lotta per uscire dalla zona playout, reduce dalla vittoria sulla Pro Patria (3-1).

GIANA ERMINIO (3-4-2-1): Zacchi; Ferrante, Piazza, Minotti; Lamesta, Marotta, Pinto, Caferri; Franzoni, Mb. Fall; Ma. Fall. All.: Chiappella.

Luca Mignani