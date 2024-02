Sfida al Voltini. Pergolettese alla prova della corazzata Vicenza: "Serve una grande gara»

CREMA (Cremona)

Continuità di risultati utili e voglia di stupire, questo l’intento della Pergolettese che oggi pomeriggio alle 18,30 ospita allo stadio Voltini la corazzata Vicenza nell’anticipo del campionato di Serie C. La formazione cremasca cerca, davanti al pubblico amico, i tre punti per migliorare la classifica e allontanare la pericolosa zona playout. Arini e compagni, nelle ultime due gare disputate, hanno collezionato 4 punti, segno di una netta crescita che fa ben sperare in vista dei prossimi due mesi. Stando alle indicazioni della vigilia dovrebbe essere riproposto il modulo 3-5-2 che dovrà essere compatto in tutte le zone per contrastare al meglio la forte compagine veneta di Rosso, composta da elementi di categoria superiore, su tutti il bomber Ferrari autore finora di 6 reti. Per il match odierno rientrerà a metà campo il centrocampista Figoli assente nella sfida con la Triestina per squalifica. L’incontro sarà diretto dal Signor Simone Gauzolino di Torino. A inquadrare la partita di oggi pomeriggio il tecnico Matteo Abbate (nella foto): "Con il Vicenza mi aspetto una grande prestazione per proseguire nel percorso intrapreso negli ultimi quindici giorni, dove sono arrivati risultati positivi. Arriviamo a questa sfida in fiducia,abbiamo ritrovato alcune certezze che avevamo perso lungo il cammino". Raffaele Sisti