Sfida alla Celeste. Pergolettese, playout da evitare: "Gara decisiva, sarà battaglia»

Derby lombardo con in palio punti pesanti in chiave salvezza oggi pomeriggio alle ore 18,30 al Voltini, tra la Pergolettese e l’Albinoleffe. I gialloblù dopo la convincente vittoria ottenuta sabato in trasferta sul campo della Virtus Verona cercano davanti al pubblico amico un risultato positivo per mantenere il distacco di nove punti sulla penultima in classifica, che consentirebbe al termine della stagione regolare di ottenere la permanenza in Lega Pro senza dover passare dalla pericolosa lotteria playout di inizio maggio. Stando alle indicazioni della vigilia, confermato il modulo 3-5-2. A inquadrare la sfida di oggi il tecnico Giovanni Mussa: "Con l’Albinoleffe è una gara fondamentale e faremo di tutto per disputare una grande gara. Stiamo bene, ma i nostri avversari sono una squadra complicata da affrontare, sono avanti di tre punti e sanno benissimo che in caso di un loro risultato negativo potrebbero essere risucchiati in zona play out. Sarà una battaglia e noi dovremo avere le motivazioni ad altissimo livello". Raffaele Sisti