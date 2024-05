Sfida alla Juve Stabia. Supercoppa, Mantova obbligato a vincere

La sconfitta interna (1-2) patita col Cesena ha ridotto al minimo le speranze del Mantova di conquistare la Supercoppa. Nonostante questo, la squadra di Possanzini è decisa a chiudere questa sua felicissima stagione con quella vittoria che manca ormai da due mesi. Un obiettivo che i biancorossi cercheranno di conquistare nel match che alle 18 li opporrà ad una rivale di qualità e motivata come la Juve Stabia, che, dal canto suo, punta a guadagnare un vantaggio in vista dell’incontro del 19 maggio in casa dei romagnoli che incoronerà la regina della serie C. "Sappiamo di affrontare un avversario che vuole dominare il gioco – è la presentazione del tecnico virgiliano – Una squadra che ha una sua precisa identità e gioca bene a calcio. Proprio per questo ci siamo preparati bene perché, anche se non sappiamo quante possibilità abbiamo ancora di conquistare la Supercoppa, vogliamo chiudere bene la stagione, superando un altro test importante per noi".

In casa delle Vespe, per fare risultato, il Mantova dovrà compiere un passo in avanti rispetto alle sperimentazioni delle ultime uscite: "I ragazzi meritano un grande plauso – prosegue mister Possanzini – si sono sempre messi a disposizione, al di là del ruolo richiesto. Si sono sempre aiutati tutti ed abbiamo mantenuto i giusti equilibri". Pur senza trascurare la voglia di un congedo all’altezza della situazione di un anno così ricco di gioie, a Mantova si guarda già con grande attesa a quella che sarà la prossima avventura tra i cadetto. "In questi giorni – racconta Possanzini – stiamo definendo cosa può servire a questo gruppo per essere competitivo in serie B. Sicuramente occorrerà qualche innesto di esperienza, ma non per questioni anagrafiche, bensì mi riferisco alla categoria. In ogni caso sono fiducioso. Abbiamo le idee chiare e il primo obiettivo è quello di non perdere le prerogative che ci hanno contraddistinto quest’anno e che ci possono permettere di far bene pure nel prossimo campionato".Luca Marinoni