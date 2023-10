Si gioca alle 18.30. Oggi allenamento e partenza in aereo per la Sardegna

La Fermana, dopo la sconfitta contro la Virtus Entella, è tornata subito in campo lunedì per preparare la gara infrasettimanale contro l’Olbia. Una trasferta complessa, in mezzo alla settimana in Sardegna, con il fischio d’inizio in programma alle 18.30 di domani. La squadra di Protti si allenerà stamattina per poi prendere l’aereo diretto all’isola nel pomeriggio. Pernotteranno in zona per poi scendere in campo mercoledì. Giandonato e compagni ripartiranno poi sempre in aereo giovedì mattina. La storia è sempre la solita delle trasferte in Sardegna: oltre 1.000 chilometri di viaggio per i gialloblù in meno di due giorni. Ancora da decidere se la squadra si allenerà anche nel pomeriggio di giovedì, anche perché all’orizzonte c’è la sfida mai banale contro l’Ancona al Recchioni. Intanto è stata aperta anche la prevendita destinata ai tifosi fermani per la trasferta di Olbia.