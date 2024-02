Soddisfazioni azzurre anche per elisa polli, attaccante (classe 2000) che veste la maglia dell’inter women. Calcio femminile, ancora una convocazione in Nazionale per Michela Catena

Ancora una convocazione per la calciatrice osimana Michela Catena (foto) nella Nazionale femminile. Le azzurre, archiviata la Nations League, saranno impegnate in questi giorni in due test amichevoli. Il primo oggi, alle ore 18.15, al Viola Park di Bagno a Ripoli, contro l’Irlanda, nel centro sportivo della Fiorentina, società dove milita da varie stagioni Catena.

L’attaccante, classe 1999, ha iniziato a otto anni a calciare un pallone vestendo la maglia dell’Osimana per poi proseguire l’avventura calcistica con la Jesina, nei friulani del Tavagnacco prima di approdare nel 2018 alla Fiorentina dove rimarrà fino al 2026 in virtù del rinnovo firmato con i viola l’anno scorso. Martedì, invece, alle 18 ad Algeciras, in Spagna, è in programma la gara contro l’Inghilterra, campionesse d’Europa in carica. E chissà che oggi Catena non partirà titolare nello stadio che la vede protagonista con la maglia viola con cui quest’anno ha realizzato sette reti? Soddisfazioni azzurre anche per Elisa Polli, attaccante classe 2000. La ragazza di Sassoferrato che veste la maglia dell’Inter Women è stata convocata nell’Italia under 23 femminile in vista dell’amichevole di lunedì 26 febbraio in casa del Portogallo.