Solbiatese batte Atletico BMG 1-0 e vola in finale: amaro addio per i nerazzurri

SOLBIATESE

1

ATLETICO BMG

0

(andata 2-1)

SOLBIATESE (4-3-3): Seitaj, L. Lonardi, Novello, Sorrentino, Riceputi; Manfrè, Mira, Minuzzi (28’ pt Giamberini); Scapinello (39’ st Locati), Torraca, Mondoni (14’ st D. Lonardi). A disp.: Russo, Alabiso, Tourè, Iervolino, Diana, Milani. All.: Rota.

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Angeli (33’ pt T. Valentini), Fapperdue, Ziroli; Paletta, Paciotti (26’ st Maggese), Fondi (34’ st Sbarzella), Proietti, Neziri (11’ st Purgatori); Canavese, Sciacca. A disp.: Antonini, Boninsegni, Di Mauro, M. Valentini, Francescangeli. All.: Farsi.

Arbitro: Radovanovic di Maniago (Beggiato e Castellari).

Marcatori: 10’ st Scapinello rig.

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Paletta, Fondi, Paciotti, Purgatori (A), Giamberini , D. Lonardi (S).

Mastica amaro l’Atletico Bmg che esce a testa alta dalla coppa nazionale di Eccellenza. Il sogno della compagine del presidente Contardi finisce in semifinale, sconfitta 1-0 dal Chinetti di Solbiate Arno. La Solbiatese bissa il 2-1 dell’andata conquistando la qualificazione alla finale. I nerazzurri si giocheranno la serie D contro il Paternò. Una sconfitta decisa dal rigore trasformato da Scapinello in avvio di ripresa, assegnato dall’arbitro Radovanovic per un intervento di Fapperdue su Mondoni fra le proteste della Bmg per un fuorigioco dello stesso Mondoni non ravvisato dall’assistente Castellari. Amaro in bocca sopratutto per l’occasionissima fallita da Sciacca. Il puntero argentino, di nuovo titolare dopo aver saltato la gara d’andata per un problema muscolare, spreca al 33’ a tu per tu con Seitaj con il portiere lombardo che salva i suoi con il piede in uscita. Sul prosieguo dell’azione Proietti non inquadra lo specchio. Giallo nel finale. La Solbiatese ha commesso un errore nella presentazione della lista all’arbitro. Risulta titolare il numero 2 Daniele Lonardi al posto del numero 23 Lorenzo Lonardi, mentre in realtà è il contrario. La società ha presentato preannuncio di reclamo.