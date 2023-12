Sorteggi L’Italia al top vede la Champions a 5

Italia di coppa da ‘en plein’ con un neo rossonero. Ma sette squadre su sette ci proiettano nell’olimpo del Uefa, nonostante l’uscita di scena del Milan dal trofeo delle grandi orecchie. Non è finita: con il nuovo format, potremmo avere addirittura cinque club tutti italiani in gara dal prossimo anno. Lo dice il ranking 202324, particolare alchimia che somma i punteggi ottenuti nei gironi di Champions, Europa e Conference League fino a questo momento da Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina. Situazione temporanea sì, ma che comunque ci vede protagonisti nel calcio continentale dei big: siamo gli unici ad avere tutte le squadre ancora in corsa per un trofeo, piccolo o grande che sia. Dietro? Nazioni ben più blasonate, a partire dalla Germania (6 club su 7) e dall’Inghilterra, che ha perso per strada nei gironi di Champions corazzate del calibro di United e Newcastle.

Stando alla classifica attuale, con l’Italia a 14.000 punti, la Germania a 13.642 e l’Inghilterra 13.625, il nuovo format (niente più gironi, ma un’unica grande classifica) premierebbe con 5 squadre in Champions proprio noi e i teutonici. Fondamentale la qualificazione del Milan in Europa League, che comunque contribuisce al punteggio dell’Italia, ‘solamente’ terza nel ranking generale – che prende in considerazione gli ultimi 4 anni –, dietro Inghilterra e Spagna ma prima appunto in quello 202324. Determinanti saranno le prossime partite: ogni turno raggiunto dagli ottavi in poi nelle prime due competizioni Uefa garantisce 1 punto. Per quanto riguarda la Conference League, vale 2 punti vincere il proprio girone, 1 punto arrivare secondi e 1 punto per ogni turno raggiunto dalle semifinali in poi. Occhi quindi ai sorteggi di lunedì per la Champions: contando che nessuna fra Inter, Napoli e Lazio è testa di serie, dall’urna uscirà sicuramente una tra le prime classificate nei gironi fra Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia, Manchester City e Barcellona. Considerando poi che da regolamento agli ottavi non si può affrontare un club già incontrato nel girone, i nerazzurri non avranno sicuramente come avversario la Real Sociedad, il Napoli non troverà il Real Madrid e la Lazio non si confronterà con l’Atletico. Sempre lunedì i sorteggi per i playoff di Europa League: l’Atalanta ha vinto il suo girone e si è già garantita un posto agli ottavi, la Roma, essendo arrivata seconda dovrà passare da una prima ’eliminatoria’ (in pratica dei sedicesimi di finale) come il Milan.

I rossoneri, come squadra di seconda fascia, rischiano l’incrocio con il Tolosa o il Marsiglia del grande ex Gattuso. C’è pure lo Sporting. mina vagante e leader del suo campionato: trovare il Qarabag sarebbe l’ideale. La Roma sfiderà club di seconda fascia: per esempio il Feyenoord o il Galatasaray. Occho anche allo Shakthar, che ha raccolto ben 9 punti nel girone di Champions di ferro. Qualificata invece agli ottavi di Conference la Fiorentina: lunedì verranno sorteggiati gli spareggi, poi un turno di ’sedicesimi’ e i Viola impareranno i loro avversari nella fase a eliminazione. Serve tifare tricolore, per avere un’occasione nel calcio che conta.